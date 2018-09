Led Zeppelin riaperto processo copyright

Led Zeppelin live - uno Spotify solo per i loro concerti : I Led Zeppelin potrebbero festeggiare il loro 50esimo anniversario lanciando un servizio in streaming a pagamento. Secondo quanto riportato da The Verge, la storica band nata nel 1968 ha depositato una domanda per registrare il marchio “Led Zeppelin Experience” che dovrebbe corrispondere al nome del prodotto. La notizia darebbe seguito anche al criptico annuncio del chitarrista della band, Jimmy Page, che aveva anticipato l’arrivo di un ...

Robert Plant - oggi la musica rock compie 70 anni. Nove curiosità sulla leggenda dei Led Zeppelin : Nasceva proprio oggi, 70 anni fa, Robert Plant, “uno di quelli” che la storia del rock l’ha scritta per davvero, non fosse altro per quanto fatto con i Led Zeppelin. Vale la pena dunque ripercorrere in parte il vasto campionario a lui connesso. Già ora chiedo venia “ai puristi” per eventuali mancanze/ovvietà; a loro s’intendano queste mie come semplice ripasso da leggere sotto l’ombrellone. Agli “altri” invece, rivolgo queste poche righe ...

Odiati dalla critica - amati dal pubblico : 50 anni di Led Zeppelin : ... che con Houses of the Holy vuole far capire al mondo che i Led sanno essere ben di più, s'intende, di una band che fa blues per bianchi. Un album che vede un assottigliamento degli assoli e più ...

Led Zeppelin - LA BAND COMPIE 50 ANNI/ Video - i loro 5 maggiori successi : Led ZEPPELIN, la BAND COMPIE 50 ANNI: traguardo speciale per i pionieri dell'hard rock, ecco la loro storia ed i successi, social invasi per fargli gli auguri(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:54:00 GMT)

Led Zeppelin - LA BAND COMPIE 50 ANNI/ Video - mezzo secolo fa la prima sessione di prove - i ricordi sul web : Led ZEPPELIN, la BAND COMPIE 50 ANNI: traguardo speciale per i pionieri dell'hard rock, ecco la loro storia ed i successi, social invasi per fargli gli auguri(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Led Zeppelin - la band compie 50 anni/ Video - gli inventori dell'hard rock entrati nella leggenda : Led Zeppelin, la band compie 50 anni: traguardo speciale per i pionieri dell'hard rock, ecco la loro storia ed i successi, social invasi per fargli gli auguri(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Led Zeppelin - la band che inventò il rock duro compie 50 anni : ... non solo sul palco ma anche in momenti dietro le quinte o nello studio di registrazione, illustrazioni dagli archivi della band e contributi di fotografi di tutto il mondo. E' il primo e unico libro ...

Led Zeppelin - 50 anni fa la prima jam della leggendaria band : ... il tour che ne sarebbe scaturito 'sarebbe stato l'essenza stessa di tutto ciò che fa schifo nel mondo del rock da stadio'. Tradotto: non m'importa quanti soldi mi offrirete , e sono molti, si parla ...