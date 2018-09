Lecce | muore in ospedale la donna ferita in una lite tra due famiglie Arrestato un

Lecce - 70enne muore in mare durante il primo giorno di vacanza : Era il primo giorno di vacanza per Guido Barbieri, un uomo 70enne originario di Mantova. Ieri mattina, dopo aver trascorso la notte in un b&b di Melendugno, si è recato in spiaggia a San Foca, assieme alla sua consorte per un bagno rinfrescante. Attorno a mezzogiorno, la tragedia. L'uomo, entrato ormai in mare da diverso tempo, non dava segni di vita ed era a faccia in giù nell'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi dei bagnanti che ...