Lecce | litiga con i vicini e spara | 3 morti | una ferita grave L’uomo è stato fermato

(Di sabato 29 settembre 2018) Tre persone sono morte e un’altra è rimastamentein unatoria seguita a un litigio tradi casa avvenuto a Cursi, nel sud del Salento, nella tarda serata di venerdì. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni, e Maria Assunta Quarta, zia di Andrea. Padre e figlio sonosul colpo, mentre Quarta, raggiunta all’addome, è morta dopo essere stata ricoverata nell’ospedale Vito Fazzi diin codice rosso., ma non in pericolo di vita, la madre del giovane ricoverata in ospedale a Tricase, in provincia di. Are èRoberto Pappadà, 57 anni, ex operaio, al momento disoccupato, che si dedicava alla cura della sorella disabile. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Sembra che la lite sia nata per strada, in via Tevere, dove Pappadà abita proprio di fronte l’abitazione della famiglia ...