‘Lazio delenda est’ | Trionfo Roma per 3-1

(Di sabato 29 settembre 2018) Tripudionista allo Stadio Olimpico, sugli spalti con la coreografia da brividi della Curva Sud e soprattutto in campo, dove lariscopre sé stessa e batte alla grande i cugini della Lazio per 3-1. Derby a casa, 3 punti di platino per la classifica e tanti spunti positivi che danno speranza e fiducia agli uomini di Di Francesco, per una vittoria che può e che deve segnare un nuovo inizio. In un primo tempo combattuto e ricco di occasioni da una parte e dall’altra la svolta arriva al 36’ minuto. Esce uno sfortunatissimo Pastore per un risentimento al polpaccio sinistro e al suo posto entra un sorprendente Lorenzo Pellegrini. Migliore in campo ed eroe della partita, il centrocampista cambia radicalmente il match con tocchi di classe, grinta e una grande presenza in campo. Al 45’ sblocca il risultato di tacco,sotto la curva nord, con la porta sguarnita a causa di uno scontro ...