L' annuncio di Marotta | Non sarò più l' ad della Juventus

L'annuncio di Marotta : "Non sarò più ad della Juventus" : Colpo di scena alla Juventus. Ha deciso di annunciarlo proprio dopo una vittoria così importante come quella per 3-1 sul Napoli. Beppe Marotta lascerà molto probabilmente la società bianconera.L'amministratore delegato della Juve infatti a sorpresa ai microfoni di Sky Sport ha deciso di annunciare il suo addio al Consiglio di amministrazione: "Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno ...

