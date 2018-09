L' annuncio di Marotta | Non sarò più ad della Juventus

ilgiornale

: Clamoroso annuncio di #Marotta che anticipa il suo addio a @juventusfc probabilmente per una scelta del club. - realvarriale : Clamoroso annuncio di #Marotta che anticipa il suo addio a @juventusfc probabilmente per una scelta del club. - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, annuncio a sorpresa di #Marotta: 'Non sarò più io l'ad' - JuventusMania36 : CLAMOROSO! Beppe #Marotta si dimette: 'Lascio la #Juve! Qui 8 anni bellissimi...' - L'annuncio shock #Juventus… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Colpo di scena alla. Ha deciso di annunciarlo proprio dopo una vittoria così importante come quella per 3-1 sul Napoli. Beppelascerà molto probabilmente la società bianconera.L'amministratore delegatoJuve infatti a sorpresa ai microfoni di Sky Sport ha deciso di annunciare il suo addio al Consiglio di amministrazione: "Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un'esperienza che non mi tocca". Poi ai giornlisti che gli chiedevano se questafosse comunque legato ad un addio alla società, lo stessoha risposto: "Sì, le nostre strade si separano". ...