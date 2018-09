Lanciano | per la rapina violenta arrestato un giovane sospettato di favoreggiamento

Fermato quinto uomo romeno ?per la rapina in villa a Lanciano : Un quinto uomo è stato arrestato per la rapina nella villa dei Martelli a Lanciano. Anche lui di nazionalità romena è stato Fermato da polizia e carabinieri mentre si dava alla fuga nelle campagne. Come riporta il portale "Zona locale", il quinto uomo del feroce gruppo che ha picchiato e torturato la coppia potrebbe essere il basista. A quanto pare, proprio nelle campagne tra i campi di Sant'Onofrio, l'uomo è stato braccato dalle forze ...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano il colpo - Sale a 6 il numero delle persone coinvolte : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Lanciano - il romeno più feroce era già condannato per rapina : Alexandru Bogadan Colteanu non è nuovo alle forze dell'ordine. E nemmeno alle rapine violente. Il romeno 26enne - anche se la Scientifica ritiene ne abbia tre in meno -, il più sanguinario e feroce della banda che una settimana fa aggredì Carlo Martelli e sua moglie Niva Bazzan nella loro villa di Lanciano (Chieti), aveva già in capo una condanna per due rapine. Anch'esse violentissime. Come racconta Quotidiano.net, infatti, il giovane era ...

Rapina Lanciano : arresto per tre romeni : 18.40 Dopo l'interrogatorio in carcere dei 3 romeni accusati della Rapina compiuta a Lanciano domenica scorsa nella villa dei coniugi Martelli, il gip ha disposto la custodia in carcere. I tre, accusati di Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi, hanno ammesso la partecipazione alla Rapina, ma negato di essere responsabili della mutilazione dell'orecchio della donna, atto per il quale hanno ...

Lanciano - il quarto uomo già condannato per rapina. Ma libero di fare il massacro : Le mille identità del romeno, ultimo catturato per il violento blitz in villa. Lo stesso copione era già andato in scena a Frosinone

Lanciano - Salvini per "pena esemplare" : 20.25 "Alla notizia dell'arresto, la madre ha detto: Se è stato lui fatelo soffrire. Sono d'accordo. Punizione esemplare per lui e i suoi schifosi compagni criminali, meglio se in Romania". Lo scrive su Twitter il ministro dell' Interno Salvini, dopo l'arresto del quarto componente della banda ritenuta responsabile dell'assalto ai coniugi Martelli, a Lanciano (Chieti). Anche gli altri tre arrestati sono romeni.

Lanciano : PARCO VILLA DELLE ROSE - APPROVATO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 1 MILIONE DI EURO DA FONDI MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Abruzzo in Video : ... andrà a collegare e rendere fruibile un'area che diventerà una nuova piazza non pavimentata da 5.500 mq che ha i requisiti e la forma di una cavea, destinata anche ad ospitare spettacoli e ...

Rapina Lanciano - arrestato anche quarto uomo. Banda nel mirino per altri sei furti. Salvini : “Rapinatore straniero infame” : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo arrestato il giorno successivo a Caserta. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati mercoledì 26 settembre per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Del quarto, 23enne sempre di nazionalità romena, non si conosce ancora il nome. Sabato saranno interrogati dal gip. La Banda era già finita nel mirino dei Carabinieri ...

Rapina Lanciano - arrestato anche quarto uomo. Banda nel mirino per altri sei furti : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo arrestato il giorno successivo a Caserta. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati mercoledì 26 settembre per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Del quarto, sempre di nazionalità romena, non si conosce ancora il nome. Sabato saranno interrogati dal gip. La Banda di romeni ritenuta responsabile della Rapina era ...

Rapina Lanciano - banda nel mirino per altri sei furti con spaccata : caccia al quarto uomo : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo ancora in fuga. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Sabato saranno interrogati dal gip. I nomi sono stati diffusi dalla Procura della Repubblica di Lanciano nella serata di mercoledì 26 settembre. Giovedì mattina, in conferenza stampa, il Procuratore capo Mirvana Di ...

Protezione24 Persona : Samsung e SicurItalia Lanciano l’app per la sicurezza personale : Protezione24 Persona è l'applicazione di SicurItalia per la sicurezza Personale. Il telefono si trasforma in un dispositivo di emergenza con operatori umani disponibili H24. L'articolo Protezione24 Persona: Samsung e SicurItalia lanciano l’app per la sicurezza Personale proviene da TuttoAndroid.

Protezione24 Persona : Samsung e SecurItalia Lanciano l’app per la sicurezza personale : Protezione24 Persona è l'applicazione di SicurItalia per la sicurezza Personale. Il telefono si trasforma in un dispositivo di emergenza con operatori umani disponibili H24. L'articolo Protezione24 Persona: Samsung e SecurItalia lanciano l’app per la sicurezza Personale proviene da TuttoAndroid.

Rapina Lanciano - la donna aggredita : 'Io li perdono - ma lo Stato sia severo' : "Io li perdono perché questo mi aiuterà a recuperare serenità, ma lo Stato dovrà essere severo". Lo ha confidato, durante la visita ricevuta in ospedale a Lanciano, da parte del prefetto di Chieti, Antonio Corona, Niva Bazzan, la moglie di Carlo Martelli, mutilata a un orecchio dai banditi che hanno aggredito lei e il marito. "Non provo rabbia, ma un grande dispiacere per tanta violenza inutile", ha aggiunto la donna.--"Mi sento davvero ...

Rapina a Lanciano - la donna mutilata : “Io scelgo di perdonarli ma lo Stato sia severo” : "Io li perdono perché questo mi aiuterà a recuperare serenità ma lo Stato non li deve perdonare" ha spiegato Niva Bazzan, la donna vittima della violenta aggressione a scopo di Rapina subita insieme al marito Carlo Martelli nella loro villa di Lanciano durante la quale la banda di malviventi le ha tagliato anche parte del'orecchio destro.Continua a leggere