Lanciano | il romeno più feroce era già condannato per rapina

(Di sabato 29 settembre 2018) Alexandru Bogadan Colteanu non è nuovo alle forze dell'ordine. E nemmeno alle rapine violente. Il26enne - anche se la Scientifica ritiene ne abbia tre in meno -, il più sanguinario edella banda che una settimana fa aggredì Carlo Martelli e sua moglie Niva Bazzan nella loro villa di(Chieti), aveva già in capo una condanna per due rapine. Anch'esse violentissime. Come racconta Quotidiano.net, infatti, il giovane era conosciuto come testa calda fin da piccolissimo, quando viveva a Frosinone. Qui faceva occasionalmente il giardiniere, senza però tenersi fuori dai guai. Quando era 17enne è statoinsieme al fratello, a due albanesi e a un altro italiano proprio per rapine condite da violenza gratuita. Una in particolare ha lo stesso copione di quella di.La notte tra il 10 e l'11 giugno 2013, quattro incappucciati entrarono in casa di Mario Marini, ...