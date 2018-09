Lanciano | il quarto uomo già condannato per rapina Ma libero di fare il massacro

quotidiano

: 2/ Caserta le immagini della cattura del quarto appartenente alla banda che ha rapinato i coniugi Martelli a… - poliziadistato : 2/ Caserta le immagini della cattura del quarto appartenente alla banda che ha rapinato i coniugi Martelli a… - matteosalvinimi : Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene! #Lanciano - poliziadistato : Preso a Caserta da poliziotti #Sco e #Squadramobile anche il quarto uomo indiziato di essere responsabile della cru… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Le mille identità del romeno, ultimo catturato per il violento blitz in villa. Lo stesso copione era già andato in scena a Frosinone