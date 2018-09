Lanciano | i tre romeni confessano | ora è caccia al ' quinto uomo'

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Preso il quinto bandito : si cerca il sesto : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Rapina a Lanciano - confessano tre dei quattro romeni arrestati : Convalidato il fermo, sono accusati di Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi. Si cercano altri eventuali complici -

Rapina Lanciano : arresto per tre romeni : 18.40 Dopo l'interrogatorio in carcere dei 3 romeni accusati della Rapina compiuta a Lanciano domenica scorsa nella villa dei coniugi Martelli, il gip ha disposto la custodia in carcere. I tre, accusati di Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi, hanno ammesso la partecipazione alla Rapina, ma negato di essere responsabili della mutilazione dell'orecchio della donna, atto per il quale hanno ...

Lanciano - i tre romeni confessano : «Ma non abbiamo tagliato l'orecchio alla signora Niva» : Una breve dichiarazione resa dall'avvocato Domenico Russo al termine dell'interrogatorio di garanzia effettuato nel carcere di Lanciano dal Gip Massimo Canosa, presente il Procuratore Capo di...

Lanciano - i tre rapinatori erano già sospettati di altri furti. Salvini : "Pagheranno tutto" : I tre romeni arrestati ieri per la violenta rapina a Lanciano ai danni dei coniugi Martelli erano già da tempo sotto...

Terrore a Lanciano - come sono stati presi i tre rapinatori : il quarto è ancora in fuga : I due fratelli e il loro cugino, tutti di nazionalità rumena, stavano scappando in auto. La svolta è scattata nella notte tra martedì e mercoledì quando sono stati fermati dopo un incidente stradale. Il marito e la moglie mutilata all’orecchio: "Ora siamo più sereni, ma lo Stato non li deve perdonare".Continua a leggere

Rapina Lanciano - arrestati tre rapinatori : il video dell'operazione di polizia : LaPresse, E' caccia al capo della banda di Rapinatori - forse un italiano - responsabili del brutale colpo in una villa di Lanciano durante il quale i coniugi Martelli sono stati picchiati a sangue e ...