lametino

: Lamezia, missione speciale con il sismometro ”Ligea” per gli studenti del Don Milani - - lametino : Lamezia, missione speciale con il sismometro ”Ligea” per gli studenti del Don Milani - -

(Di sabato 29 settembre 2018) ... ricercatori dell'Istituto di Studi Avanzati di Bublino, hanno risposto alle domande deglicondividendo alcune delle loro esperienze sul come si può fare scienza in mare e più in generale ...