LA SCIENZA A PORTATA DI TUTTI | PIENONE ALL' AQUILA PER LA NOTTE DEI RICERCATORI

Roma - torna “Scientific Park” : l’appuntamento dedicato alla SCIENZA - Astronomia e Vulcani a portata di bambini : torna anche quest’anno ‘Scientific Park’, l’appuntamento dedicato alla scienza rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle loro famiglie, che si daranno appuntamento sabato 7 ottobre dalle 10 alle 18,30 nell’area degli Acquedotti del parco regionale dell’Appia Antica per la sesta edizione dell’evento. Una giornata di raccolta fondi e promozione delle attivita’ didattiche e divulgative ...

Notte dei ricercatori - la SCIENZA a portata di mano in piazza Garibaldi : ... Infn, Comune di Cagliari, Inaf con l'Osservatorio astronomico di Cagliari, Crs4, Sardegna ricerche, scienza Società scienza , Laboratorio scienza e Sardegna Teatro. Collaborano all'evento ...

Con MEETmeTONIGHT a Monza SCIENZA e ricerca sono a portata di mano : Venerdì 28 e sabato 29 settembre a Monza la scienza e la ricerca saranno alla portata di tutti grazie a MEETmeTONIGHT, la grande iniziativa culturale aperta ai cittadini che l’Università di Milano-Bicocca e il Comune di Monza porteranno anche in Brianza, in piazza Roma sotto ai portici dell’Arengario dalle 10 alle 22. Per l’occasione saranno allestiti numerosi stand con esperimenti, dimostrazioni dal vivo e laboratori interattivi gestiti ...