La quiete dopo la tempesta a Sampieri

La quiete dopo la tempesta : i calciatori della Danimarca tornano in Nazionale : Danimarca, la Nazionale si è ricomposta dopo una gara giocata con i calciatori di futsal e persa malamente per 3-0 La disputa tra la Federcalcio della Danimarca (DBU) e i giocatori della Nazionale si è conclusa e la squadra nordica potrà contare sui suoi uomini migliori per la partita contro il Galles per la Nations League. La DBU ha annunciato oggi i convocati per la partita di domenica nella città di Aarhaus e compaiono i principali ...