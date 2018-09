La Ong Open Arms sfida ancora Salvini | Torniamo in mare con Astral

Immigrati - la Ong Open Arms mette in mare il veliero Astral : Una bella dichiarazione politica che dovrà vedersela con la politica dei porti chiusi che, oltre all'Italia, pare aver adottato anche la Francia dell'ipocrita Macron. La Ong, oltre al veliero Astral, ...

Open Arms - cos'è e come opera l'Ong che salva i migranti in mare - : Dalle prime operazioni nel 2015 a Lesbo, in Grecia, a quelle al largo della costa della Libia dopo l'accordo Ue-Turchia: ecco come lavora l'organizzazione spagnola finita al centro di accuse e ...

Migranti - nessuna Ong salva più i migranti al largo della Libia. Open Arms : “Andiamo in Spagna - qui ci criminalizzano” : Anche la ultima Ong operante nel mare di fronte alla Libia se ne va e lascia la zona scoperta. "Nelle prossime settimane ci uniremo alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran che separano Marocco e Spagna. L’avvio di politiche disumane ha provocato non solo la chiusura dei porti di Italia e Malta, ma la paralisi di numerose organizzazioni umanitarie, come pure l’aumento del flusso migratorio verso il sud ...

Se ne va anche Open Arms - davanti alla Libia non resta più nessuna Ong : La ong spagnola Open Arms ha annunciato che cessa i salvataggi dei migranti al largo della Libia e si ritira in Spagna, denunciando una "criminalizzazione delle ong" nel Mediterraneo centrale."Nel corso delle prossime settimane, Proactiva Open Arms si unirà alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran" che separano Marocco e Spagna, che sono coordinate dalla Guardia costiera spagnola, ha annunciato la ...

Migranti - Spagna : “La nave dell’Ong Open Arms con 87 persone a bordo può sbarcare nel porto di Algeciras” : La Spagna ha dato il via libera allo sbarco nel porto di Algeciras alla nave dell’ong Open Arms che giovedì scorso ha soccorso 87 Migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà davanti alla Libia. A darne notizia è la stessa ong che su Twitter scrive: “porto assegnato: Algeciras. A 590 miglia nautiche da dove ci troviamo, 3 giorni di traversata in più sperando che ci sia cibo sufficiente per tutti. Le 87 persone salvate ...

Migranti - Open Arms : alla nave Ong assegnato il porto di Alcesiras in Spagna : L'imbarcazione era in attesa con 87 persone a bordo. "Ora tre giorni per raggiungere le coste, ai salvati sarà servita una settimana per conoscere l'approdo sicuro"

Ong - Open Arms in attesa di un porto in cui sbarcare 87 migranti : “Caldo rovente sul ponte” : Dopo tre giorni l'ong spagnola attende ancora indicazioni: a bordo di Open Arms ci sono 87 migranti, tra cui 8 minori.Continua a leggere