La moda italiana cresce meno delle griffe francesi Ma Cairo raddoppia

(Di sabato 29 settembre 2018) La Fashion Week chiude, bilancio agro/dolce con ladella Medusa ceduta a Michael Kors. Salvino sbraita: Stop alla cannibalizzazione del made in Italy. E per una volta mi trovo d’accordo con lui. Anche Gucci per la prima volta ha sfilato a Parigi e non a Milano. I femminili soffrono, le vendite calano, lo storico Gioia si fonde con Elle, Panorama viene venduto a un euro, si vocifera, simbolico, troppo indebitato. Gli investimenti pubblicitari ai minimi che più minimi non si può. Invece Urbano, in controtendenza. Non uno, bensì due cortili, monumentali del palazzo del Senato. 500 invitati, se ne presentano mille, per il lancio del restyling di Io Donna, un’iniezione di vitamine al sistema. Già perché Urbano, piaccia o no, ma lui fa sistema. Come fanno i(mais oui) come fanno gli americani (oh, yes), come non sappiamo fare noi che ci lasciamo scippare i ...