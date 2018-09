La Mercedes monopolizza la prima fila di Sochi

F.1 - GP d'Ungheria - Mercedes monopolizza la prima fila : Hamilton in pole : Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. La pioggia ha totalmente sconvolto i valori in pista, che vedevano la Ferrari quasi irraggiungibile in condizioni di asciutto: sull'asfalto bagnato dell'Hungaroring, l'inglese della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari si deve accontentare solamente della seconda fila, ...