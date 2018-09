La Juventus piega il Napoli | 3-1

ilgiornale

(Di sabato 29 settembre 2018) Ladi Massimiliano Allegri va sotto contro ildi Carlo Ancelotti, grazie al gol di Mertens, ma poi da grande squadra di carattere qual è risorge con la doppietta di Mandzukic e con la rete nel finale di Bonucci. Mattatore dell'incontro oltre al centravanti croato anche Cristiano Ronaldo, autore di due assist, sul primo e sul terzo gol, ma complice anche nell'azione della seconda marcatura visto che precedentemene al tap-in di Mandzukic aveva prima centrato il palo con un bel tiro a giro. La partita è stata bella e combattuta con gli azzurri che sono rimasti in dieci uomini dal 58' in poi per via dell'espulsione di Mario Rui, per doppio giallo. Lafa dunque sette su sette in campionato, otto se si considera anche il sigillo in Champions League, vola a quota 21 punti a punteggio pieno con 16 reti realizzate e 4 subite e dà l'ennesimo grande segnale al campionato: ...