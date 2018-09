La Juve vince sempre | Napoli battuto 3-1

Cristiano Ronaldo live su Instagram : 'Juve-Napoli una grande gara - vogliamo vincere' : Una piacevole sorpresa per 142 milioni di folowers firmata Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus, infatti, è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram per interagire con ...

Cristiano Ronaldo ‘vicino’ ai tifosi prima di Juventus-Napoli - CR7 in diretta su Instagram : “voglio solo vincere e segnare” : Cristiano Ronaldo scalda gli animi in vista di Juventus-Napoli, le risposte di CR7 ai tifosi in una diretta Instagram serale Cristiano Ronaldo per stare più ‘vicino’ ai tifosi della Juventus prima della sfida contro il Napoli si presta ad una diretta Instagram. CR7 risponde alle domande social dei supporter bianconeri con piacere. “Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. – ha detto il ...

Napoli - Ancelotti sfida la Juventus : "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie : "Qui c'è tutto per vincere" : Napoli, Ancelotti sfida la Juventus: "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie, il tecnico partenopeo alla vigilia del big match: "Qui c'è tutto per vincere"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:35:00 GMT)

Juventus-Napoli - Milik lancia la sfida : “A Torino per vincere” : Juventus-Napoli- Juve-Napoli è già iniziata. Dopo la netta vittoria del Napoli nel match di ieri sera contro il Parma, i partenopei si preparano alla grande sfida contro la Juventus del prossimo fine settimana. Sarà una partita avvincente e potenzialmente ricca di colpi di scena. Juventus a punteggio pieno dopo 6 giornate di campionato. 18 punti contro […] L'articolo Juventus-Napoli, Milik lancia la sfida: “A Torino per ...

Risultati Serie A : vince la Juventus - poker Roma : Juventus e Napoli hanno vinto e restano divise da tre punti, sabato giocano il primo scontro diretto. La sesta giornata del campionato di Serie A è iniziata martedì sera con l’anticipo tra Inter e Fiorentina, vinto in casa dall’Inter per 2-1.--Juventus a punteggio pieno dopo sei giornate. Nel turno infrasettimanale il Napoli tiene il passo della capolista. Risorge la Roma, vince anche il Genoa. ATALANTA-TORINO 0-0 ...

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

Juventus - Marotta vince il premio come migliore dirigente d'Europa : TORINO - Giuseppe Marotta è stato eletto miglior direttore sportivo d'Europa. L'amministratore delegato della Juventus ha vinto il prestigioso premio agli WFS Industry Awards precedendo tra gli altri ...

Ranieri : 'Juventus faro italiano in Europa - sta facendo di tutto per vincere la Champions' : Intervenuto a Radio Anch'io Sport , Claudio Ranieri analizza il campionato italiano: 'Serie A? Io credo che sia un campionato di buon livello. Piano piano le squadre che erano partite male stanno colmando il gap. La Juve sta ...

Juve vince ancora - Frosinone ko : Vittoria e fuga. La Juventus non sbaglia un colpo e vince, seppur con fatica, anche con il Frosinone. Il match del Benito Stirpe finisce 2-0 per i bianconeri che, incassando la quinta vittoria ...

Cristina Chiabotto - cuore Juve : 'Vincere non annoia mai - con CR7 la Champions' : Se andrei a piedi a Madrid? Contando che ho il passo di Pippo Baudo e il piede quasi più lungo del mondo direi di sì . Io però prenderei l'aereo, i miei fioretti sono sul cibo'. vai alla gallery

Genoa - Criscito : “la Juve può vincerle tutte” : “Penso che quest’anno ci sia la Juve e poi le altre. Ha un altro passo e rischia di vincerle tutte”. Così Mimmo Criscito, capitano del Genoa e difensore della Nazionale parlando del campionato. “Il Napoli lo vedo bene – ha aggiunto Criscito -. Ha un grande allenatore e grandi giocatori, inoltre ha cambiato poco e la mentalità è sempre quella. Sarà la rivale numero uno della Juventus”. Una buona partenza ...