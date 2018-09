La Juve stende il Napoli e vola a +6

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

CRISTIANO RONALDO IN CHIEVO-JuveNTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Juventus - Andrea Favilli superstar : il baby bomber stende il Bayern Monaco - 2-0 negli Usa : La Juventus scopre Andrea Favilli : doppietta, 2-0 al Bayern Monaco e tanti applausi. Era già stata decisa la sua partenza per Genova, sponda Genoa , ma forse la prestazione del baby bomber 21enne , ...