‘La battuta di Fabiola’ : il giorno dopo che fa male. La grande motivazione ha paralizzato gli azzurri : In qualsiasi campo ci viene insegnato che nella vita le motivazioni cambiano destini già segnati e ribaltano situazioni in apparenza impossibili. Una grande motivazione spesso porta a superarsi, altre volte crea un’enorme pressione che paralizza. L’Italia avrebbe dovuto compiere un’impresa e senza il permesso di sbagliare nulla contro la Polonia campione del mondo in carica. Le energie positive indirizzate a Torino ieri sera di tutti gli ...

“La battuta di Fabiola” : Serbia - ora batti la Polonia alla stessa velocità : Da atleta c’è un cosa che da sempre amo più di tutte, ed è la velocità! Amo provare e riprovare ogni gesto cercando di aumentarla sempre di più e amo ammirarla nei giocatori più forti. È una qualità magnetica, che affascina forse più della potenza nel nostro sport. Ieri sera la Serbia ha viaggiato a velocità supersoniche e bruscamente ci ha “buttato giù” dal letto comodo di casa nel bel mezzo di un sogno. Purtroppo nella nostra metà campo ...

‘La battuta di Fabiola’ : l’urlo liberatorio di Gabriele Nelli. Sudore e umiltà ripagano i sacrifici : L’Italia delle riserve batte l’Olanda per 3-1 nell’ultima giornata milanese. Da una parte gli azzurri già qualificati alla Final Six di Torino, dall’altra una squadra alla sua ultima uscita di questa rassegna, ma capace di battere nella prima fase due grandi come Brasile e Francia. A grande richiesta Blengini “libera i cani”. L’inedito sestetto sente la mancanza del campo già da qualche mese e inizia a sciogliersi dal secondo set in poi, ...

“La battuta di Fabiola” : il Mondiale di Maruotti - un momento d’oro : L’Italia intera era in attesa del primo big match, curiosa di vedere una sfida all’ultimo sangue in prima serata. I ragazzi di Blengini non vedevano l’ora di misurarsi con una delle corazzate pretendenti al titolo per testare veramente il livello di gioco raggiunto nell’appuntamento più importante della stagione. La preparazione estiva procede per mesi con l’immagine dei migliori bene impressa nella mente, con il pensiero fisso di come essere ...

“La battuta di Fabiola” : le qualità in ricezione del libero finlandese Lauri Kerminen : Ennesima passeggiata per la nostra Nazionale che sotto i riflettori zafferano di un immenso Mediolanum Forum inizia la seconda parte del Mondiale battendo la Finlandia per 3 set a 0. Di nuovo una prestazione corale, di nuovo azzurri determinati e solidi nonostante fossero parzialmente privi di Filippo Lanza, presente a referto con la maglia da secondo libero a causa di un risentimento al ginocchio. Gli amanti del “made in italy” questo weekend ...

“La battuta di Fabiola” : Blengini l’artefice di un’Italia non perfetta - ma concreta : Si è conclusa ieri sera la prima fase della rassegna iridata con l’ennesima vittoria azzurra per 3 set a 1 ai danni della Slovenia di Boban Kovac. Percorso netto quello della nostra nazionale, che saluta il meraviglioso pubblico di Firenze e si prepara a proseguire la competizione a Milano forte dei 15 punti conquistati in 5 partite. L’uomo della serata, ma vorrei dire l’uomo di questo inizio, è il ct Gianlorenzo Blengini, che ha saputo ...

“La battuta di Fabiola” : Osmany Juantorena - l’uomo della serata a Firenze : Tutto facile per la nostra nazionale ieri sera a Firenze contro la Repubblica Dominicana. Come da pronostico, gli azzurri si impongono per 3-0 con parziali eloquenti (25-12, 25-18, 25-15) e conquistano la quarta vittoria, fondamentale per ottenere il miglior piazzamento nel girone. Gli avversari, purtroppo, sembrano avere a che fare con qualcosa di molto più grande di loro. I caraibici non vivevano l’atmosfera del Mondiale dal 1974 e la ...

“La battuta di Fabiola” : Italia-Argentina - la storia dei 4 palleggiatori : Blengini e i suoi ragazzi superano l’Argentina di Velasco in una serata meno perfetta delle precedenti ma davvero entusiasmante. L’Italia soffre di fronte a una compagine che non riusciamo a fermare a muro e che non molla davvero mai. Il finale di partita non è per nulla scontato. Gli azzurri perdono il primo set di questa rassegna iridata, esaltano per la seconda volta il Mandela Forum di Firenze e centrano la loro terza vittoria in ...

“La battuta di Fabiola”. Cento di questi giorni - Simone Giannelli : L’Italia torna in campo dopo l’esordio vincente di domenica scorsa al Foro Italico. Ritrova il soffitto di un palazzetto, i riferimenti giusti che permettono di picchiare forte in battuta, ma anche un avversario più alto, più potente e più organizzato rispetto al Giappone. Ieri sera, al Nelson Mandela Forum, a sentirsi come a casa erano in tanti. A partire dal CT Anastasi, la nazionale belga è piena di volti noti ai tifosi italiani. I centrali ...