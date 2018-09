KIDDING - Recensione 1x03 Every Pain Needs a Name

lostinaflashforward

(Di sabato 29 settembre 2018) Il terzo episodio difa proseguire la vicenda centrale della serie in modo lineare, anche se con qualche sorpresa lungo la strada. "" si basa sul concetto del dolore, espresso dai personaggi in modo diverso e affrontato in maniera del tutto imprevedibile, portando a degli interessanti sviluppi. Diretto da Jake Schreier (I'm Dying Up Here, Lodge 49) e scritto da Halley Feiffer (Mozart in the Jungle), questo terzo episodio vede Jeff intento a rifarsi una vita sentimentale, con suo padre che ha in mente un piano oscuro per lui.-Problemi di cuore: L'episodio si apre con Shaina, una giovane ragazza tossicodipendente, che guarda un episodio dello show di Jeff, sentendosi ispirata dalle sue parole. A casa di Deidre le cose sembrano procedere normalmente fra lei e Scott, il quale annuncia che deve partire per un viaggio d'affari. La piccola Maddy, osservando i ...