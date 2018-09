KEVIN SPACEY DENUNCIATO PER MOLESTIE Accuse da un massaggiatore della California

Nuovi guai per KEVIN SPACEY - denunciato per molestie da un massaggiatore : Ancora guai per Kevin Spacey. L'attore Usa premio Oscar, già indagato dalla polizia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per presunte molestie, è stato denunciato per abusi sessuali nei confronti di ...

Un altro uomo ha denunciato KEVIN SPACEY per molestie sessuali : Un massaggiatore californiano ha denunciato l’attore Kevin Spacey dicendo di essere stato molestato. L’uomo, che ha sporto denuncia a Los Angeles, ha detto che due anni fa – durante una sessione di massaggi a Malibu, in California – Spacey gli The post Un altro uomo ha denunciato Kevin Spacey per molestie sessuali appeared first on Il Post.

Judi Dench in difesa di KEVIN SPACEY : "Lui è una persona meravigliosa" : nota tutti la tempesta che ha colpito la vita e la carriera di Kevin Spacey. Molti però hanno preso le difese del noto attore hollywoodiano che, in questi ultimi periodi, è scomparso dai radar. Dopo ...

House of Cards - che fine ha fatto Underwood : nel trailer l’anticipazione della stagione senza KEVIN Spacey : Netflix ha rilasciato il teaser trailer della sesta e ultima stagione di House of Cards, quella senza Kevin Spacey – escluso dalla serie dopo le accuse di molestie e le conseguenti vicende giudiziarie – nel ruolo del protagonista, Frank Underwood. “Quando verrò seppellita, non sarà nel giardino di casa. E quelli che verranno a darmi omaggio, si metteranno in fila” dice la moglie, Claire. Poi la rivelazione sulla sorta del ...

KEVIN SPACEY - la fine di Frank Underwood/ Video - il trailer di House of Cards 6 annuncia la sua morte : Kevin Spacey è stato licenziato anche da Netflix, dopo essere stato accusato di violenze sessuali. L'attore ha dovuto lasciare il suo personaggio di House of Cards, Frank Underwood(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:55:00 GMT)

KEVIN SPACEY e Steven Seagal - archiviate due indagini per molestie : Dopo lo scandalo furioso scatenato alla fine del 2017 dalla rivelazione delle molestie sessuali da parte di Harvey Weinstein e di altri personaggi dello spettacolo, su alcuni di loro i riflettori sembrano essersi spenti definitivamente ma, nel frattempo, la giustizia continua a fare il suo corso. E proprio in queste ore da Los Angeles, dove si svolgono la maggior parte delle indagini e dei processi essendo la patria di Hollywood, emergono in ...

Una delle indagini della polizia di Los Angeles su KEVIN SPACEY è stata archiviata : La polizia di Los Angeles ha archiviato un’indagine per stupro avviata nello scorso aprile contro Kevin Spacey perché l’accusa fatta nei confronti dell’attore riguarda fatti avvenuti nel 1992, troppo tempo fa. Spacey ha ricevuto molte accuse di molestie da diversi uomini negli ultimi The post Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata appeared first on Il Post.

Molestie - Robin Wright perdona KEVIN SPACEY : "Gli va data una seconda chance" : La moglie del premio Oscar nella serie tv 'House of cards', parla in un'intervista delle accuse a Spacey, scaricato da Netflix dopo la bufera sui presunti abusi. "Vedere la propria vita spiattellata ...

Robin Wright : "Per KEVIN SPACEY è stato un incubo" : C'è grande attesa per la stagione finale di House of Cards. È di dominio pubblico il fatto che Robin Wright prenderà il posto di Kevin Spacey come protagonista della show di Netflix, dopo le accuse di ...

Robin Wright ha salvato House Of Cards dalla cancellazione - e su KEVIN SPACEY : “Merita una seconda chance” : A distanza di due mesi dalla sua ultima intervista, Robin Wright è tornata a parlare di Kevin Spacey e di House of Cards. L'attrice, ora assoluta protagonista nella sesta e ultima stagione della serie Netflix, aveva dichiarato di non conoscere il suo collega al di là della sfera professionale. In una nuova intervista con Net-a-Porter, l'interprete di Claire Underwood spiega in che modo è riuscita a salvare la serie da una potenziale ...

House of Cards - il caso KEVIN SPACEY ha rischiato di far cancellare la serie : La sesta stagione di House of Cards arriverà con qualche mese di ritardo rispetto al previsto, dal 2 novembre su Netflix negli Stati Uniti e in quegli altri paesi in cui i diritti non sono stati ceduti ad altri, come in Italia con Sky Atlantic che la dovrebbe trasmettere a partire dalla stessa data, come fatto negli anni passati.Come ben sappiamo la sesta stagione, composta da soli otto episodi, sarà l'ultima della serie tv, il primo ...

Robin Wright : «Date una seconda chance a KEVIN Spacey» : Robin Wright tende la mano a Kevin Spacey. L’attrice, ex moglie di Sean Penn, è tornata a parlare di quello che era il protagonista, con lei accanto di House of Cards e che è stato allontanato dopo gli scandali sessuali in cui è rimasto coinvolto. «Credo che ogni essere umano», ha detto in un’intervista a Net-a-Porter, «abbia la capacità di rimettersi in piedi. Io credo nelle seconde occasioni o in qualunque altro modo le si vogliano chiamare. È ...

L'UOMO CHE FISSA LE CAPRE - IRIS / Info streaming del film con Jeff Bridges e KEVIN SPACEY (oggi - 27 agosto) : L'UOMO che FISSA le CAPRE, il film in onda su IRIS oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: George Clooney, Jeff Bridges, Kevin Spacey, alla regia Grant Heslov. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:38:00 GMT)

