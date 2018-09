: Kavanaugh,altra donna collabora con Fbi - NotizieIN : Kavanaugh,altra donna collabora con Fbi - TelevideoRai101 : Kavanaugh,altra donna collabora con Fbi - amadio_rodolfo : @BreitbartItalia @Fabio16902612 Il bigottismo impera. Lui 17 anni, lei 15 anni, tutti e due bevono birra. Cosa potr… -

L'Fbi ha contattato la seconda accusatrice di Brett: Deborah Ramirez,nell'ambito dell'inchiesta in corso in vista del voto al Senato per la conferma del giudice designato alla Corte Suprema. Laha acconsentito are con gli investigatori, secondo quanto riferito dal suo avvocato. Ramirez aveva accusatodi comportamento improprio a sfondo sessuale quando era studente all'Università di Yale. La primaaccusatrice, invece, ha denunciato molestie ai tempi del Liceo.(Di domenica 30 settembre 2018)