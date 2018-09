Kavanaugh | seconda accusatrice collaborerà con Fbi

Usa - seconda donna accusa Kavanaugh di molestie : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, la seconda ...

Nuovi guai per Kavanaugh - spunta seconda accusatrice : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Molestie - seconda donna accusa Kavanaugh : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di Molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, la seconda ...