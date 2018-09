Juventus troppo forte | in rimonta supera il Napoli 3-1

Ascolti TV | Sabato 28 luglio 2018. Ti Sposo ma non Troppo 15.4% - Amiche in Arena 13.3% - Benfica-Juventus su TV8 4% : Ti Sposo ma non Troppo Su Rai1 Ti Sposo ma non Troppo ha conquistato 2.219.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Amiche in Arena ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Mai fidarti della tua Ex ha interessato 1.116.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Godzilla ha intrattenuto 885.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Master and Commander – Sfida ai confini del mare ha raccolto ...