Juventus-Napoli | rissa in campo | espulso Mario Rui | faccia a faccia Bonucci-Allan

Live Juventus-Napoli 2-1 Callejon divora la palla del pari

VIDEO Cristiano Ronaldo indemoniato - palo pazzesco e Mandzukic segna il secondo gol : Juventus-Napoli 2-1 : La Juventus ha ribaltato la partita contro il Napoli: Mandzukic ha infatti siglato la personale doppietta raccogliendo in area il pallone scagliato sul palo da Cristiano Ronaldo con una bordate stellare dal limite. CR7 ci ha messo ancora la forma come sul primo gol del croato bravo a trovare il 2-1. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Mandzukic. CLICCA QUI PER IL GOL DI MERTENS: 1-0 CLICCA QUI PER IL GOL DI Mandzukic: ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Espulso Mario Rui - azzurri in dieci

Juventus-Napoli 2-1 La Diretta Doppietta Mandzukic - espulso Mario Rui

Diretta Juventus - Napoli 2-1 : Mertens-Mandzukic-Mandzukic - Mario Rui espulso : Juventus-Napoli è il secondo anticipo della settima giornata di Serie A. Insieme al derby Roma-Lazio è la partita più attesa di questo turno. All'Allianz Stadium alle 18 scendono in campo bianconeri e azzurri. La Juve guida la classifica a punteggio pieno, 3 punti in meno per il Napoli.

Live Juventus-Napoli 2-1 Mandzukic dopo il palo di CR7

Juventus-Napoli 2-1 La Diretta Doppietta Mandzukic - ribaltato il gol di Mertens

Diretta Juventus - Napoli 2-1 : dove vederla in tivù e in streaming - esclusiva Sky

Juventus - Napoli 1-1 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Juventus-Napoli IN DIRETTA 43' Il Napoli prova a respirare col possesso palla, gli ultimi minuti non sono stati ...

Live Juventus-Napoli 1-1 Squadre al riposo in parità

VIDEO Magia di Cristiano Ronaldo - finte ubriacanti e cross per il gol di Mandzukic : Juventus-Napoli 1-1 : Magia di Cristiano Ronaldo che permette alla Juventus di pareggiare momentaneamente contro il Napoli (1-1) nel match valido per la settima giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese ha agito sulla sinistra, ha piazzato due finte delle sue, ha crossato in mezzo con precisione chirurgica e ha trovato la deviazione di Mandzukic che è così riuscito a segnare il gol del pareggio. Di seguito il VIDEO della Magia di Cristiano Ronaldo e del gol di ...

Ci prova Ronaldo - para Ospina. Juventus-Napoli 0-1 | Live : Juventus-Napoli 0-1 - Live 10' Mertens JUVENTUS , 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano ...

Juventus-Napoli - Cristiano Ronaldo inventa l’1-1 : Mandzukic deve solo appoggiare [VIDEO] : Cristiano Ronaldo superlativo in questo inizio di partita, Juventus-Napoli è iniziata con le marce altissime ingranate: 1-1 dopo 25 minuti Juventus-Napoli, Cristiano Ronaldo incide eccome sulla squadra di Allegri. Bianconeri un po’ in difficoltà dopo l’avvio con gol del Napoli all’Allianz stadium, ma a portare fuori dal momento complicato la Juve ci ha pensato il più forte al Mondo. CR7 ha saltato secco Hysaj prima di ...