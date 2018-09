Juventus-Napoli - la zampata di Leonardo Bonucci chiude i conti : l’assist è sempre di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il difensore bianconero trova il tempo giusto per correggere in porta un colpo di testa di Ronaldo, la Juventus chiude così i conti Leonardo Bonucci chiude Juventus-Napoli, calando il tris che fa scendere il sipario sul match dello Stadium. Il difensore bianconero si tra trovare pronto all’appuntamento con il pallone sul secondo palo, correggendo alle spalle di Ospina un colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ...

DIRETTA/ Juventus Napoli (risultato live 3-1) streaming video e tv : espulso Mario Rui - tris di Bonucci! : DIRETTA Juventus Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match dell'Allianz Stadium, valido per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:27:00 GMT)

Live Juventus-Napoli 3-1 Bonucci in rete su calcio d'angolo : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Juventus-Napoli 3-1 La Diretta Doppietta Mandzukic e poi Bonucci - espulso Mario Rui : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Diretta Juventus - Napoli 3-1 : Mertens-Mandzukic-Mandzukic-Bonucci : Juventus-Napoli è il secondo anticipo della settima giornata di Serie A. Insieme al derby Roma-Lazio è la partita più attesa di questo turno. All'Allianz Stadium alle 18 scendono in campo bianconeri e azzurri. La Juve guida la classifica a punteggio pieno, 3 punti in meno per il Napoli. L'attesissimo scontro diretto di Torino può dare una prima decisa indicazione su come si svilupperà il campionato. Chi vincerà? La concretezza dei bianconeri o ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Callejon divora la palla del pari : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

VIDEO Cristiano Ronaldo indemoniato - palo pazzesco e Mandzukic segna il secondo gol : Juventus-Napoli 2-1 : La Juventus ha ribaltato la partita contro il Napoli: Mandzukic ha infatti siglato la personale doppietta raccogliendo in area il pallone scagliato sul palo da Cristiano Ronaldo con una bordate stellare dal limite. CR7 ci ha messo ancora la forma come sul primo gol del croato bravo a trovare il 2-1. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Mandzukic. CLICCA QUI PER IL GOL DI MERTENS: 1-0 CLICCA QUI PER IL GOL DI Mandzukic: ...

Juventus-Napoli - rissa in campo : espulso Mario Rui - faccia a faccia Bonucci-Allan : Juventus-Napoli, la gara si è accesa notevolmente nella ripresa, animi tesi ed è anche scattato un cartellino rosso a Mario Rui Juventus-Napoli, rissa in campo al 56′ minuto del secondo tempo. La gara si è accesa dopo un giallo a Mario Rui per fallo su Dybala, che ha portato all’espulsione del calciatore partenopeo. Un nuvolo di calciatori ha accerchiato il direttore di gara, e si è accesa una mini rissa nella quale Bonucci ed ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Espulso Mario Rui - azzurri in dieci : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Juventus-Napoli 2-1 La Diretta Doppietta Mandzukic - espulso Mario Rui : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Diretta Juventus - Napoli 2-1 : Mertens-Mandzukic-Mandzukic - Mario Rui espulso : Juventus-Napoli è il secondo anticipo della settima giornata di Serie A. Insieme al derby Roma-Lazio è la partita più attesa di questo turno. All'Allianz Stadium alle 18 scendono in campo bianconeri e azzurri. La Juve guida la classifica a punteggio pieno, 3 punti in meno per il Napoli. L'attesissimo scontro diretto di Torino può dare una prima decisa indicazione su come si svilupperà il campionato. Chi vincerà? La concretezza dei bianconeri o ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Mandzukic dopo il palo di CR7 : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Juventus-Napoli 2-1 La Diretta Doppietta Mandzukic - ribaltato il gol di Mertens : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Diretta Juventus - Napoli 2-1 : dove vederla in tivù e in streaming - esclusiva Sky : Juventus-Napoli è il secondo anticipo della settima giornata di Serie A. Insieme al derby Roma-Lazio è la partita più attesa di questo turno. All'Allianz Stadium alle 18 scendono in campo bianconeri e azzurri. La Juve guida la classifica a punteggio pieno, 3 punti in meno per il Napoli. L'attesissimo scontro diretto di Torino può dare una prima decisa indicazione su come si svilupperà il campionato. Chi vincerà? La concretezza dei bianconeri o ...