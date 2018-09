Juventus-Napoli 3-1 | i bianconeri ne vincono 7 su 7 e sono già in fuga Campionato finito?

Juventus-Napoli 3-1 Ronaldo palo e assist ed è già fuga : TORINO - La padrona del campionato nei secoli dei secoli è sempre la Juve. Stavolta lascia il guinzaglio lungo al Napoli e lo fa divertire per una ventina di minuti, lo fa persino andare in vantaggio, ...

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...

VIDEO Juventus-Napoli 3-1 - gli highlights e i gol della partita : Cristiano Ronaldo fenomeno - doppietta di Mandzukic : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Juventus-Napoli La Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-1 nell’anticipo della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri hanno così infilato la settima vittoria consecutiva in campionato allungando definitivamente in classifica: partita perfetta dei Campioni d’Italia che hanno vinto con autorevolezza lo scontro diretto contro i partenopei. Gli azzurri erano passati in ...

