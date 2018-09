Juventus-Napoli 0-1 | risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018 2019

Live Juventus-Napoli 1-1 Apre Mertens - poi Mandzukic : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

LIVE Pagelle Juventus-Napoli in DIRETTA : 1-1. Mertens apre - Mandzukic risponde : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Napoli Benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Napoli, big match dell’ottava giornata della Serie A 2018/19. Alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno le prime due della classe, divise da appena tre punti. Da una parte i padroni di casa che provano l’allungo, dall’altra i partenopei che proveranno a bissare la vittoria della scorsa stagione. I bianconeri ...

Coreografia Juventus-Napoli - spettacolo incredibile : brividi allo stadio per il big-match [FOTO e VIDEO] : 1/11 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Juventus-Napoli - il gol di Mertens porta in vantaggio Ancelotti ma che gaffe Bonucci [VIDEO] : Juventus-Napoli, gol di Dries Mertens che apre la gara, pesa però il disimpegno sbagliato da Bonucci Juventus-Napoli, partenopei in vantaggio all’Allianz Stadium grazie ad una rete di Dries Mertens, autore di un gol facile facile dopo un’ottima azione combinata tra Allan e Callejon. Il tutto è però nato da un errore abbastanza grave di Bonucci, il quale ha sbagliato in fase di disimpegno lanciando l’azione del Napoli ...

Juventus-Napoli 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Juventus-Napoli, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Juventus-Napoli 0-0 LIVE : calcio d’inizio all’Allianz Stadium : Tutto pronto per il big match di giornata: all’Allianz Stadium, Juventus e Napoli si sfidano per la vetta della classifica del campionato di Serie A. Una sorpresa nello schieramento scelto per l’occasione da Massimiliano Allegri, che sceglie Cancelo come terzino destro, conferma Alex Sandro sull’altra corsia e affianca Matuidi ed Emre Can a Pjanic: infatti, nel tridente offensivo con Mandzukic e Cristiano ...

