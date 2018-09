Juventus | Bernardeschi nel 4-3-3 | assetto da Champions

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Serie A 2018-2019. C’è Bernardeschi - ancora panchina per Dybala : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà oggi, sabato 29 settembre, e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La Vecchia Signora infatti ha vinto le prime sei partite e guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti, ...

Juventus - a tutto Paratici : “l’impatto di Bernardeschi - il colpo CR7 ed il ritorno di Pogba” : Fabio Paratici è l’arma in più della Juventus, lavorando sotto traccia ha creato un super team assieme a Beppe Marotta Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è uno degli artefici silenti dei successi bianconeri di questi ultimi anni. Lavora spesso sotto traccia all’ombra di Marotta, ma è la vera mente delle mosse di mercato juventine. Paratici ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha svelato alcuni retroscena ...

Juventus - l’esplosione di Bernardeschi chiude definitivamente lo spazio a Dybala : l’argentino rischia di svalutarsi ancora di più - obbligata la cessione già a gennaio : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, continua la striscia di vittorie consecutive in casa Juventus, i bianconeri sono l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite in campionato. Adesso la squadra di Massimiliano Allegri si prepara per il turno infrasettimanale, di fronte il Bologna in una partita che sembra facile ma che non va comunque sottovalutata. Nelle ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

Juventus - il salto di Bernardeschi : Il Bernardeschi che accompagna fuori il calciatore più forte e più famoso del mondo, uno con cinque Champions e cinque Palloni d'Oro in bacheca, e cerca di tranquillizzarlo e rasserenarlo, è un ...

Juventus - Pjanic e Bernardeschi : le due facce che hanno domato il Mestalla : La personalità dei due bianconeri decisiva per sbancare Valencia. Allegri esalta l'ex Fiorentina: "E' diventato in poco tempo un giocatore da grande squadra"