Juve troppo forte per il Napoli | 3-1 è già fuga scudetto

Juventus troppo forte - in rimonta supera il Napoli 3-1 : TORINO ? Nelle partite che contano spesso la differenza la fa l?esperienza dei campioni. La Juve parte male, va sotto ma si prende il primo scontro diretto stagionale in rimonta (+6 sul...

Allegri avvisa Juve - troppo entusiasmo : ANSA, - TORINO, 22 SET - "Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l'attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Domani ci sono in palio tre punti ...

Milan - Maldini : 'Alcuni giocatori troppo timidi - dobbiamo imparare dalla Juve. Castillejo? Si è inserito bene' : Nel pre-partita di Dudelange-Milan , Paolo Maldini è intervenuto a Sky Sport : 'Prima in Europa da dirigente? E' bello venire in trasferta, forse non emozionante come l'esordio a San Siro con la Roma però abbiamo sempre detto che il Milan ha un dna europeo e ci teniamo a ...

Evra commenta lo sputo di Douglas Costa - la battuta è troppo divertente : “il simbolo della Juventus è una…” [FOTO] : Patrice Evra commenta il post Instagram di scuse scritto da Douglas Costa dopo lo sputo a Di Francesco: la battuta del francese diventa virale in poco tempo Il pomeriggio di Serie A di ieri è stato ‘macchiato’ dal brutto episodio che ha coinvolto Douglas Costa e Di Francesco. L’esterno della Juventus ha avuto diversi battibecchi con l’avversario ed è arrivato anche a sputargli in faccia. Il gesto è stato ...

Inter - l'ex Materazzi : 'Juventus troppo avanti - due anni per colmare gap' - : 'A quest'Inter serve un pizzico della nostra sana follia -ha affermato Materazzi alla Gazzetta dello Sport-. Nei primi 12-13 Spalletti ha uomini ad altezza Barcellona. Certo mancano i due punti con ...

Boniek non crede all'Inter : 'La Juve è troppo avanti' : Bello di notte, e pure di giorno. La Gazzetta dello Sport ha intervistato un pool di ex Juventini, con l'intenzione di definire chi sarà la più temibile avversaria della Juventus. 'Cristiano Ronaldo è riuscito ad oscurare i colpi dell'Inter, che ha ...

Il Real ancora troppo avanti - la Juve va in vantaggio poi cede 3 a 1. Milan batte il Barcellona : Il Real Madrid ha battuto la Juve 3 a 1 nella sfida di Landover, nel Maryland, dove i bianconeri senza Cristiano Ronaldo, sono andati prima in vantaggio grazie a una autorete di Carvajal al 12'. ...

Ascolti TV | Sabato 28 luglio 2018. Ti Sposo ma non Troppo 15.4% - Amiche in Arena 13.3% - Benfica-Juventus su TV8 4% : Ti Sposo ma non Troppo Su Rai1 Ti Sposo ma non Troppo ha conquistato 2.219.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Amiche in Arena ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Mai fidarti della tua Ex ha interessato 1.116.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Godzilla ha intrattenuto 885.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Master and Commander – Sfida ai confini del mare ha raccolto ...