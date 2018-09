Juve | Ronaldo | la vigilia è social | Io il migliore di sempre? Certo

Juventus - Ronaldo : "Complimenti a Modric. Il mio gol più bello di quello di Salah" : Diretta Instagram la sera prima di Juventus-Napoli: "Lo faccio per voi, per il sostegno che mi date"

Cristiano Ronaldo live su Instagram : 'Juve-Napoli una grande gara - vogliamo vincere' : Una piacevole sorpresa per 142 milioni di folowers firmata Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus, infatti, è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram per interagire con ...

Ronaldo scalda Juventus-Napoli : 'Dobbiamo vincere' : TORINO - ' Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. Sarà una grande partita, una partita che dovremmo vincere '. A scaldare il big match tra Juventus e Napoli è uno dei ...

Cristiano Ronaldo ‘vicino’ ai tifosi prima di Juventus-Napoli - CR7 in diretta su Instagram : “voglio solo vincere e segnare” : Cristiano Ronaldo scalda gli animi in vista di Juventus-Napoli, le risposte di CR7 ai tifosi in una diretta Instagram serale Cristiano Ronaldo per stare più ‘vicino’ ai tifosi della Juventus prima della sfida contro il Napoli si presta ad una diretta Instagram. CR7 risponde alle domande social dei supporter bianconeri con piacere. “Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. – ha detto il ...

Juve Napoli - gli aneddoti tra Ancelotti e Cristiano Ronaldo : Amici contro allo Stadium, big match della 7giornata in Serie A che riserva lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli nonché la reunion tra Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo . Due figure centrali ...

Juve Napoli - Ancelotti ritrova Cristiano Ronaldo : gli aneddoti di Alciato : Amici contro allo Stadium, big match della 7giornata in Serie A che riserva lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli nonché la reunion tra Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo . Due figure centrali ...

Verso Juventus-Napoli - Ancelotti : “Nessun nome sulla formazione. Ronaldo? Gli sono riconoscente” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Napoli, big match della settima giornata, Carlo Ancelotti ha affrontato i temi della gara a cominciare dalla formazione, su cui non si sbottona: “Non darò nessun nome. Ci siamo allenati, stiamo tutti bene. L’unico problema per questa partita sarà scegliere. La squadra sta bene ed è motivata. Più di 11 meriterebbero di giocare contro la Juve per quello che hanno dimostrato nelle ...

Roma-Lazio e Juventus-Napoli per un sabato da leoni. Su Sisal Matchpoint sfide del gol Dzeko Vs Immobile e Ronaldo Vs Insigne : Sarà un week end esplosivo per gli appassionati di calcio. In particolare sabato, giorno in cui si sfideranno le romane nel sempre affascinante Derby capitolino e della sfida che già profuma di scudetto tra Juventus e Napoli. Roma e Lazio si presentano al derby entrambe con una vittoria alle spalle, ma se i biancocelesti viaggiano al ritmo di 5 di fila tra campionato ed Europa League, la Roma ha rifiatato solo con il Frosinone, dopo 2 ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Cristiano Ronaldo guida il tridente - out Dybala. Giocano Insigne-Mertens : Juventus-Napoli è il big match della settima giornata della Serie A 2018-2019 in programma sabato 29 settembre (ore 18.00). Le due squadre si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino in uno scontro diretto da brividi che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto. I bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico ma i partenopei venderanno cara la pelle e cercheranno di fare saltare il banco contro i Campioni del Mondo. Si ...

Diretta Juventus-Napoli - info streaming e tv su Sky : Cristiano Ronaldo pronto per la sfida : La settima giornata della Serie A ha in serbo due big-match imperdibili, uno di questi è Juventus-Napoli. La sfida si disputerà sabato 29 settembre alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e, anche se il campionato è lungo, sarà una partita fondamentale per ambedue i club. I bianconeri sono primi a punteggio pieno mentre i partenopei sono secondi a -3 dalla capolista. La partita sarà trasmessa in Diretta tv e streaming sui canali Sky e non sulla ...

Paratici sicuro : 'Ronaldo incarna lo spirito della Juventus' : Lui e Messi sono i migliori al mondo, ma Ronaldo incarna perfettamente lo spirito della Juventus ". Paratici infine commenta un possibile, e clamoroso, ritorno: " Pogba? Chi esce dal nostro club ha ...

Gol Ronaldo - la ‘bomba’ del portoghese infiamma i tifosi della Juventus [VIDEO] : Gol Ronaldo – La Juventus continua la marcia scudetto, vittoria nella gara davanti al pubblico amico per il club bianconero contro il Bologna grazie alle reti messe a segno da Dybala e Matuidi, all’asciutto Cristiano Ronaldo che però ha disputato comunque una buona partita. Nelle ultime ore sta circolando un gol che riguarda proprio l’attaccante, ‘bomba’ sotto la traversa, magia che ha infiammato i ...

Juventus - Ronaldo : 1 turno di squalifica. Allegri respira : Juventus– Arrivata l’ufficialità nel primo pomeriggio di oggi. Cristiano Ronaldo, espulso all’esordio in Champions contro il Valencia, sconterà un solo turno di stop. La decisione del Giudice Sportivo che ferma il portoghese per la partita interna contro lo Young Boys. Sospiro di sollievo per la Juve Di tutti i mali possibili, il minore per i […] L'articolo Juventus, Ronaldo: 1 turno di squalifica. Allegri respira ...

Juve - Allegri : "Dybala in crescita. Con Ronaldo l'intesa migliora" : Dybala prima, Matuidi poi: così la Juventus ha liquidato la pratica Bologna allo Stadium. Moderata soddisfazione per Massimiliano Allegri: "Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una gran ...