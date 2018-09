Juve-Napoli 3-1 | Mandzukic  e Bonucci mandano in fuga  i bianconeri - La classifica

Juve troppo forte per il Napoli : 3-1 è già fuga scudetto : JuveNTUS-Napoli 3-1 CRONACA - FOTO - PAGELLE 10' Mertens , N, , 26' e 48' Mandzukic , J, , 76' Bonucci , J, JuveNTUS , 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can , 62' ...

Settima meraviglia Juve : 3-1 al Napoli - è già fuga | Marotta shock annuncia l'addio : "Non sarò più ad" : La Juventus batte anche il Napoli, considerata l'unica possibile antagonista per lo scudetto. Segna subito Mertens, poi si scatenano i bianconeri: due gol di Mandzukic e gol di Bonucci. Due assist per Ronaldo. Prima, la Roma aveva fatto suo il derby: anche all'Olimpico 3-1.

Juventus-Napoli 3-1 : i bianconeri ne vincono 7 su 7 e sono già in fuga. Campionato finito? : Ci eravamo illusi di avere un Campionato. È durato per una mezz’ora, un tempo al massimo: quanto ci ha messo la Juventus a prendere il sopravvento sul nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Che ci ha provato: è entrato in campo bene, con tante idee, senza alcun timore reverenziale, organizzazione e giocate, è andato pure in vantaggio, ha messo davvero, almeno a tratti, in difficoltà i campioni d’Italia. Nonostante ciò è finita 3-1 per la Juve, ...

Juventus-Napoli 3-1 Ronaldo palo e assist ed è già fuga : TORINO - La padrona del campionato nei secoli dei secoli è sempre la Juve. Stavolta lascia il guinzaglio lungo al Napoli e lo fa divertire per una ventina di minuti, lo fa persino andare in vantaggio, ...

Settebello Juve - tris al Napoli : Settima vittoria di fila per la Juventus nelle prime sette giornate di campionato. All'Allianz Stadium i bianconeri vincono anche lo scontro al vertice con il Napoli per 3-1 restando a punteggio pieno ...

La Juve stende il Napoli e vola a +6 : Settima vittoria di fila per la Juventus nelle prime sette giornate di campionato. All'Allianz Stadium i bianconeri vincono anche lo scontro al vertice con il Napoli per 3-1 restando a punteggio pieno ...

La Juventus ha battuto 3-1 il Napoli nell’anticipo di campionato : Con due gol di Mandzukic e uno di Bonucci: ora è prima in campionato con sei punti in più del Napoli The post La Juventus ha battuto 3-1 il Napoli nell’anticipo di campionato appeared first on Il Post.

Settima meraviglia Juve : 3-1 al Napoli - è fuga : La Juventus batte anche il Napoli, considerata l'unica possibile antagonista per lo scudetto. Segna subito Mertens, poi si scatenano i bianconeri: due gol di Mandzukic e gol di Bonucci. Due assist per Ronaldo. Prima, la Roma aveva fatto suo il derby: anche all'Olimpico 3-1.

PAGELLE / Juventus Napoli (3-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : PAGELLE Juventus Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del match, migliori e peggiori all'Allianz Stadium (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:10:00 GMT)

Juventus-Napoli 3-1 : il tabellino : Juventus-Napoli 3-1 , primo tempo 1-1, MARCATORI Mertens, N, al 10', Mandzukic, J, al 26' p.t.; Mandzukic, J, al 4', Bonucci, J, al 31' s.t. JUVENTUS, 4-3-3, Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, ...

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...

Calcio : Juve in fuga - 3-1 al Napoli; Roma vince derby - Lazio ko 3-1 : La Juventus allunga in classifica, infila la settima vittoria consecutiva e, soprattutto, ridimensiona la sua unica avversaria di questo campionato che sembra destinato a chiudersi presto, il Napoli di Carlo Ancelotti. I bianconeri vincono 3-1 e volano a 21 punti, + 6 proprio sui partenopei secondi (in attesa del Sassuolo che domani sera affronta il Milan e che, vincendo, diventerebbe secondo in solitaria a -5 dalla Juve). ...

La Juventus piega il Napoli : 3-1 : La Juventus di Massimiliano Allegri va sotto contro il Napoli di Carlo Ancelotti, grazie al gol di Mertens, ma poi da grande squadra di carattere qual è risorge con la doppietta di Mandzukic e con la rete nel finale di Bonucci. Mattatore dell'incontro oltre al centravanti croato anche Cristiano Ronaldo, autore di due assist, sul primo e sul terzo gol, ma complice anche nell'azione della seconda marcatura visto che precedentemene al tap-in di ...

Napoli ko. In tutti i gol Juve lo zampino di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è di un altro livello e lo dimostra mettendo lo zampino in ciascun gol della Juve contro il