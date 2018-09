Jennifer Lopez 49enne bellissima | «Mi sento una superwoman»

Jennifer Lopez come Popeye : è lei la super-eroina del fitness su Instagram : ... happy and grateful!!!', ha scritto nel post spiegando che per prepararsi all'impresa di 15 spettacoli in 27 giorni si è promessa di allenarsi e arrivare alla fine più forte di prima. Il workout di J.

Jennifer Lopez : 'Mi sento una superdonna' : ... momenti in cui ho viaggiato e sono stata costretta ad adattare i miei allenamenti in base al luogo in cui mi trovavo, ma eccomi qui con gli ultimi tre spettacoli rimasti. Sto vivendo tante emozioni, ...

Jennifer Lopez scivola e cade sul palco : il concerto continua sul lato B : Un vero e proprio scivolone per Jennifer Lopez , che le ha fatto battere il sedere a terra proprio mentre girava lungo il palco avvicinandosi agli spettatori nelle prime file. È accaduto sabato scorso,...

Jennifer Lopez - lo show a Las Vegas raccoglie il consenso delle donne famose : Jennifer Lopez Chi lo dice che l'amicizia tra donne non sia possibile nel patinato mondo hollywoodiano? La foto che vedete qui sopra è la dimostrazione concreta che le donne più belle dello showbitz non sono tutte invidia e competizione, ma sono anzi capaci di supportarsi a vicenda ...

Jennifer Lopez è caduta sul palco a Las Vegas e si è rialzata come se nulla fosse : 49 e non sentirli The post Jennifer Lopez è caduta sul palco a Las Vegas e si è rialzata come se nulla fosse appeared first on News Mtv Italia.

Tale e Quale Show 2018 : Guendalina Tavassi imita Jennifer Lopez VIDEO : Guendalina Tavassi ha imitato Jennifer Lopez nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Guendalina Tavassi imita Jennifer Lopez Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti ...

GUENDALINA TAVASSI È Jennifer LOPEZ/ Il movimento di bacino conquista i giudici! (Tale e quale show) : GUENDALINA TAVASSI, l'ex gieffina è pronta al successo bis dopo aver fatto bene nei panni di Giusy Ferreri. Per lei questa sicuramente è una prova importante. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:36:00 GMT)

Jennifer Lopez in costume da bagno a 49 anni sembra una ragazzina. E i fan la 'premiano' con quasi 2 milioni di like : Un costume da bagno color pesca in tinta con il gloss, i capelli raccolti in un messy bun e Jennifer Lopez conquista quasi due milioni di like. A 49 anni (li ha compiuti il 24 luglio) la diva è in una forma incredibile, persino più bella che a 20. Merito dell'amore con Alex Rodriguez, che la rende felice e appagata, spiega lei, ma anche del duro allenamento a cui si sottopone regolarmente per reggere il carico di lavoro impegnativo. In questi ...

BORDERTOWN/ Su Canale 5 il film con Jennifer Lopez (oggi - 13 settembre 2018) : BORDERTOWN, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 13 settembre 2018. Nel cast: Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Maya Zapata, alla regia Gregory Nava. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:33:00 GMT)

Shall We Dance? : cast - trama e curiosità del film con Richard Gere e Jennifer Lopez : Come tenere insieme il lavoro, la famiglia e la passione per la danza? La risposta arriva da Richard Gere, protagonista della commedia Shall We Dance?, in onda lunedì 10 settembre alle ore 21.20 su Raidue. Shall We Dance?, il trailer Shall We Dance?, la trama John Clark (Richard Gere) è un avvocato di successo di Chicago annoiato da un’esistenza che si ripete sempre uguale ed è alla ricerca di qualcosa che gli permetta di rompere la ...

Meghan Markle/ L’abito della duchessa esposto in una mostra : ha preso ispirazione da Jennifer Lopez? : Meghan Markle, il bellissimo abito da sposa della duchessa di Sussex verrà esposto in una mostra al palazzo: hanno preso ispirazione da Jennifer Lopez? I dettagli.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:48:00 GMT)

Jennifer Lopez mai così innamorata : «Quando siamo lontani - mi manca già dopo un giorno» : Mai dire mai. Jennifer Lopez, dopo tre divorzi (Marc Anthony nel 2011, Ojani Noa nel 1998 e Cris Judd nel 2003) e molteplici relazioni disastrose, nel 2015 sosteneva: «Ho chiuso con gli uomini». Le cose, però, poi sono andate in maniera del tutto diversa. Dal marzo 2017, la cantante fa coppia con l’ex campione di baseball, Alex «A-Rod» Rodriguez, colui che le ha fatto subito pensare di essere «giusto». LEGGI ANCHECristiana Dell'Anna si è ...

Capri - dal mandolino di Jennifer Lopez alla bacchetta di Wagner. E Bocelli intona l’Ave Maria : Neanche al Billionarie dei tempi d’oro di Briatore e dei briatorizzati si era vista una tale concentrazione di celebrity. A suono di tammuriate e tamburelli, castagnette e putipù la taverna caprese Anema ‘e core, diventa la succursale di “Walk of Fame”. All’inizio faceva la riottosa, Jennifer Lopez (no, no, sono qui in vacanza) accompagnata dal suo fidanzato Alex Rodriguez, lasciato agli ormeggi il loro panfilo, invece a sorpresa afferra il ...