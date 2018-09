Italvolley | vittoria amara | fuori dal Mondiale a testa alta

vanityfair

(Di sabato 29 settembre 2018) Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone Giannelli«Papà, non ho capito se abbiamo vinto o abbiamo perso». Un attimo di silenzio, poi il genitore prende in braccio il figlio e gli sussurra qualcosa in un orecchio. L’Italia ha battuto la Polonia, è vero, ma è comunque eliminata dai Mondiali di pallavolo: nel parcheggio del PalaAlpitour d Torino il clima non è dai migliori, a testimonianza che – nonostante per passare il turno fossimo obbligati a travolgere in tre set i biancorossi con uno scarto complessivo di almeno 15 punti – molti tifosi credevano nell’impresa. LEGGI ANCHEZaytsev e gli istanti «per cui vale la pena vivere» Una speranza figlia dell’entusiasmo che gli azzurri sono riusciti a creare intorno a sé nell’ultimo mese: dallaall’esordio nella meravigliosa cornice del Foro Italico, a Roma, passando per i ...