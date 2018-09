Italia Canada Streaming video e diretta tv Rai | orario e risultato live Mondiali volley

Italia-Canada volley femminile - Mondiali 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : L’Italia affronterà il Canada nella seconda partita dei Mondiali 2018 di volley femminile, l’appuntamento è per domenica 30 settembre a Sapporo (Giappone). Le azzurre, dopo l’esordio vincente contro la Bulgaria, vanno a caccia di un nuovo successo fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase dove si porteranno dietro tutti i risultati ottenuti in questo turno della rassegna iridata. La nostra Nazionale partirà con ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Canada. Programma - orari e tv : Domenica 30 settembre si gioca Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. Dopo l’esordio contro la Bulgaria, la nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) per affrontare le ragazze di Marcello Abbondanza in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alle azzurre. L’avversario non va sottovalutato ma la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti ha sicuramente più ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sfiderà l’Olanda alla seconda fase! La Francia batte il Canada - evitato il Brasile. Le avversarie degli azzurri : L’Italia ha appena scoperto l’identità di un’avversaria che incrocerà nella seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mediolanum Forum di Assago – Milano, gli azzurri affronteranno l’Olanda che ha clamorosamente concluso la Pool B al secondo posto alle spalle del Brasile e davanti a Francia e Canada. La nostra Nazionale, che attualmente è in campo a Firenze contro la Slovenia, temeva di dovere incrociare ...

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : vittorie per Canada - Polonia e Giappone - Australia-Usa al tie-break - più Italia-Belgio : CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (giovedì 13 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si incomincia alle ...

Softball - Mondiali 2018 : i risultati di oggi. L’Italia si sblocca. L’Australia sorprende il Canada! : Al quarto giorno dei Mondiali di Softball arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia, che oggi ha battuto per 8-0 il Botswana. L’impegno non era proibitivo, contro la Cenerentola del girone, ma per le azzurre il successo è fondamentale per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo tre sconfitte consecutive. La Nazionale di Enrico Obletter occupa ora la quinta posizione insieme al Venezuela, oggi sconfitto dalla Cina 6-0. Il ...

Softball - Mondiali 2018 : l’Italia combatte ma non basta. Il Canada si impone per 1-0 : L’Italia ha cuore da vendere, ma ancora una volta questo non è bastato. Dopo il 3-2 con l’Australia, anche il secondo impegno di giornata ai Mondiali di Softball si chiude con una sconfitta. Il Canada si è imposto per 1-0, infliggendo alle azzurre il terzo ko consecutivo. È una consolazione magra, alla luce del risultato, ma anche stavolta l’Italia se l’è giocata alla pari contro una Nazionale più quotata. Il manager ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Canada. Programma - orari e tv : C’è un solo giorno in cui l’Italia, in questi Mondiali di Softball 2018, è costretta a giocare un doppio turno: quel giorno è il primo sabato della manifestazione. Poche ore dopo aver condiviso il NASPA Stadium con l’Australia, le azzurre affronteranno un altro ostacolo di grande valore tecnico e difficoltà: il Canada, che ha ospitato l’ultima edizione e sembra pronto a fare pochi sconti alle nazionali avversarie fino ...

Softball - Mondiali 2018 : doppio impegno chiave per l’Italia. Canada fuori portata - ma con l’Australia giocarsela è possibile : Dopo il giorno di riposo torna in campo l’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba. Il debutto contro le padrone di casa del Giappone è stato scottante, ma per le azzurre è il momento di voltare pagina. La sconfitta con le padrone di casa era prevedibile. Il manager Enrico Obletter era stato chiaro alla vigilia, ritenendo il Giappone fuori portata. Il campo, però, è stato severo perché il 9-0 senza nessuna valida fa comunque male ed è duro ...

