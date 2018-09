molisenews24

: Istituto Alfano al convegno di Roma del 19 settembre #molisenews24 - molisenews24 : Istituto Alfano al convegno di Roma del 19 settembre #molisenews24 - Lopinionista : Istituto Alfano al convegno di Roma del 19 settembre #molisenews24 - informamolise : All’Istituto Alfano di Termoli partito il nuovo percorso di Biologia a curvatura biomedica, unico in Molise - Infor… -

(Di sabato 29 settembre 2018) ... maturato in questi anni, ci hanno portati ad interpretare e ad adeguarci ai cambiamenti in atto nel mondo intorno a noi, confermandoci come istituzione educativa e formativa in crescita anche nelle ...