Iraq | gli Stati Uniti chiudono il consolato di Bassora

Trump : "Invadere Iraq e Afghanistan è stato il peggior errore degli Usa" : 'Non dovevamo invadere l' Afghanistan e l' Iraq '. Sono queste le parole affermate da un rammaricato Donald Trump in un'intervista rilasciata oggi dal quotidiano online The Hill . L'attuale presidente ...

La battaglia per il nuovo governo in Iraq : In vista del 3 settembre, il giorno in cui si è riunito per la prima volta il nuovo parlamento iracheno, lo scontro tra avversari politici ha raggiunto il culmine. Leggi