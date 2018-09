Roma-Lazio - Simone Inzaghi analizza il derby : “serve più cattiveria” : Simone Inzaghi ha parlato del derby perso contro la Roma per 3-1 dalla sua Lazio, una gara equilibrata decisa dalla maggior cattiveria giallorossa “La Roma ha avuto più cattiveria, ci ha creduto di più, nonostante abbiano fatto gol su tre calci piazzati. Avevamo raggiunto il pareggio, ma poi abbiamo preso gol su una punizione che ci ha condannato. Strakosha non ha visto partire la palla e ha preso gol sul suo palo. È stato un ...

Lazio : Inzaghi - la Roma ci ha creduto : ANSA, - Roma, 29 SET - "Avevo detto che vinceva il derby la squadra più affamata, e così è stato". E' l'analisi di Filippo Inzaghi, dopo il derby perso dalla Lazio. "La Roma ha meritato questa ...

Roma-Lazio - Inzaghi nel dopo gara : “Siamo stati poco cattivi - bisogna reagire” : Al termine del match perso contro la Roma, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta: “La Roma ha avuto più cattiveria della Lazio, nonostante abbiamo preso tre gol da tre calci piazzati. Avevamo raggiunto meritatamente il pareggio, ma a quel punto abbiamo preso un gol da una punizione che ci ha condannato. Dovevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto molto ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Nessun alibi - per vincere un derby bisogna fare di più' : La Roma mostra i muscoli e si prende il primo derby della stagione. La Lazio, tornata in partita dopo l'1-1 di Immobile, non riesce a reagire ed è costretta a cedere i tre punti: 3-1 il risultato ...

Lazio - Inzaghi : 'La Roma non è in crisi. Arbitro Rocchi? E' una garanzia' : Non si fida della Roma, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia del derby contro i giallorossi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Insidie. 'Il derby è una ...

Inzaghi - vogliamo azzerare gap con Roma : ANSA, - Roma, 28 SET - "Se abbiamo colmato il gap con la Roma rispetto alla scorsa stagione? Sulla carta è rimasto, ma noi vogliamo azzerarlo". Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ...

Lazio : Inzaghi - la Roma non è in crisi : ANSA, - Roma, 28 SET - "La Roma in difficoltà? Assolutamente no, siamo a inizio stagione e si può avere un momento così. È successo anche a noi nelle prime due gare. Nel derby non ci sono favoriti, ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimostreremo che abbiamo colmato il gap con la Roma' : La carica di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista del derby di domani pomeriggio contro la Roma: 'Una partita a sé come sempre, in una stracittadina non si fanno pronostici perché possono ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Il derby è una gara diversa dalle altre. Giallorossi in ripresa' : LIVE 14:16 28 set Lo stadio non è ancora pieno, come te lo spieghi? Fino a ora posso solo ringraziare i nostri tifosi, penso che risponderanno anche questa volta. In 20 anni che sono qua i tifosi ...

Roma-Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi LIVE : LIVE 14:06 28 set Come stanno Luiz Felipe e Radu? Togliendo Lukaku, dovrei avere tutti gli uomini a disposizione. Radu si è allenato bene, Luiz Felipe si è allenato bene e ha fatto 75 minuti di alto ...

Lazio - Inzaghi punta tutto sul double : vittoria con Udinese e Roma : Due giorni di pensieri e studio. Inzaghi, dopo il successo contro il Genoa, non ha staccato la spina. Troppo importante questa settimana: oggi l'Udinese, sabato il derby contro la Roma. La Lazio si ...

Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto. Non penso alla Roma' : ROMA - 'Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma ora dobbiamo fare grande attenzione all'Udinese, perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una gara tosta '. ...