Inter | Spalletti | ' Voglio lasciare un' impronta qui Lautaro? E' egoista | ma non fa male'

Inter-Cagliari 2-0 : Lautaro Martinez-gol - Spalletti è terzo : MILANO - Altra corsa, altri tre punti. L'Inter continua a vincere - in campionato è alla terza gioia di fila - e lo fa anche stasera battendo a San Siro il Cagliari per 2-0: il gol iniziale porta la ...

Spalletti : 'La mia missione? Riportare l'Inter in alto' : ... dobbiamo fare tutto per cercare di portare dei successi, siamo stati scelti per Riportare questo club in una classifica importante perché l'Inter è una delle squadre più amate del mondo: questa è la ...

Inter - Spalletti : "Voglio lasciare un'impronta qui. Lautaro forte - ma un po' egoista..." : "Sono sempre soddisfatto quando si vince. Voglio usare qualsiasi minuto della mia vita per migliorare il nostro comportamento in funzione dell'appartenenza all'Inter. Dobbiamo fare di tutto per ...

Inter-Cagliari - Spalletti : “Vittoria meritata - ma dobbiamo migliorare nel possesso palla” : A margine di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Contento? Contentissimo, ho avuto possibilità di fare turnover; vittoria meritata, anche se abbiamo perso qualche palla banale. Non siamo ancora fluidi nel gioco come vorrei, ma non abbiamo concesso nulla, forse solo due tiri in porta. dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del possesso palla“. Sui tanti cambi, e ...

Inter-Cagliari - Lautaro Martinez subito in gol : scelta azzeccata da Spalletti [VIDEO] : Inter-Cagliari, Lautaro Martinez subito in rete con la maglia nerazzurra dopo 12 minuti di gara a San Siro Inter-Cagliari, Lautaro Martinez ha sbloccato l’incontro dopo soli 12 minuti di gara. Il calciatore argentino, ha insaccato di testa battendo Cragno, un gol importantissimo per aprire le danze a San Siro contro il Cagliari. Ecco dunque il video della rete di Lautaro Martinez, scelta azzeccata da mister Spalletti per questo ...

Inter-Cagliari alle ore 20.30 La Diretta Spalletti cerca risultato e gioco : L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che ...

Inter - Spalletti pensa alla formazione anti-Cagliari : possibile impiego di Martinez dal 1' : L'anticipo delle 20:30 della settima giornata di campionato di Serie A è quello che andra' in scena allo stadio Meazza e vedra' di fronte Inter e Cagliari. Due squadre con obiettivi ben diversi [VIDEO] con i nerazzurri che cercano un piazzamento in Champions League, mentre gli ospiti cercano la salvezza, possibilmente più tranquilla rispetto a quella ottenuta lo scorso anno. Inter che sembra essersi ripresa in queste ultime partite, essendo ...

Inter - Spalletti ne chiama 22 : out Vrsaljko : ROMA - L' Inter si appresta a vivere la gara del Giuseppe Meazza di Milano col Cagliari di Rolando Maran , in programma domani sera, sabato 29 settembre, alle 20.30 e valida per la settima giornata di ...

Inter - Spalletti : "Settimana decisiva. Totti? Non parlo" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliari: "Possiamo rimetterci in carreggiata con le prime"

Inter - Spalletti : 'Settimana chiave per avvicinare le prime. Totti? Prima leggo tutto il libro - poi commento' : Dopo la conferenza stampa in vista di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato anche a Sky Sport : ' Settimana della verità? È importantissima perché ci potrebbe rimettere in carreggiata e permettere di andare a rivedere le squadre battistrada che ora abbiamo perso di vista . Di conseguenza ...

Inter : Spalletti - settimana della verità : ANSA, - MILANO, 28 SET - "Si può chiamarla la settimana della verità, ci aspettano partite che possono rimetterci in carreggiata e in corsa con le prime della classifica". Lo ha detto il tecnico dell'...

Spalletti tuona durante la conferenza dell’Inter : “qui non c’è spazio per Totti” : Luciano Spalletti non intende trascorrere la conferenza stampa della sua Inter a parlare del libro di Francesco Totti “Capisco la vostra curiosità di sapere se è vero quanto ha scritto, ma non è un argomento che ha a che fare con la conferenza perché i nostri tifosi vogliono sapere dell’Inter, di come sta la squadra, del nostro immediato futuro, perché a inizio campionato li abbiamo fatti un po’ soffrire. E io devo ...

Spalletti : "Nainggolan finora è da 6... Totti? Leggerò il libro - ora penso all'Inter" : Tre vittorie di fila in otto giorni, la trasferta in casa Psv dietro l'angolo ma prima c'è l'ostacolo Cagliari a San Siro per continuare a correre in campionato. L'Inter di Luciano Spalletti prova ad ...

