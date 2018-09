Inter | Lautaro | È tutto un sogno

Inter - Spalletti : "Voglio lasciare un'impronta qui. Lautaro forte - ma un po' egoista..." : "Sono sempre soddisfatto quando si vince. Voglio usare qualsiasi minuto della mia vita per migliorare il nostro comportamento in funzione dell'appartenenza all'Inter. Dobbiamo fare di tutto per ...

Inter-Cagliari 2-0 : decidono Lautaro Martinez e Politano : MILANO - Altra corsa, altri tre punti. L'Inter continua a vincere - in campionato è alla terza gioia di fila - e lo fa anche stasera battendo a San Siro il Cagliari per 2-0: il gol iniziale porta la ...

Lautaro-Politano - l'Inter liquida il Cagliari : L' Inter piazza la terza vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua risalita. Nell'anticipo della settima giornata di Serie A i nerazzurri piegano a San Siro il Cagliari per 2-0 centrando ...

Inter-Cagliari 2-0 : primo gol di Lautaro - poi Politano : Non era stato un'illusione estiva. Decisamente non è Gabigol. Non è solito aspettare, e farsi aspettare, a lungo. Lautaro Martinez firma la quarta vittoria consecutiva dell'Inter, terza in campionato, ...

Inter-Cagliari 2-0 : Lautaro e Politano firmano la terza vittoria di fila : San Siro scopre e applaude Lautaro Martinez , recuperato dall'infortunio e titolare al posto di Icardi. E poi si esalta per il raddoppio di Politano . Con il 2-0 al Cagliari , l' Inter conquista il ...

VIDEO Inter-Cagliari 2-0 : gli highlights - i gol e le azioni salienti della partita. Decide Lautaro Martinez! : L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nell’anticipo serale della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I nerazzurri si sono imposti a San Siro conquistando un successo fondamentale contro i rossoblù. Decisiva la bella rete di Lautaro Martinez al 12′, il Toro ha segnato il suo primo gol nel nostro campionato. Nel finale il raddoppio di Politano. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Inter-Cagliari ...

Inter da infarto : solita sofferenza contro il Cagliari - i 3 punti arrivano grazie ad un super-Lautaro! : L’Inter vince, ma ancora con una certa sofferenza nel finale: il Cagliari non molla, i nerazzurri “tremano” un po’, poi Politano chiude la gara L’Inter ha risposto presente ed a San Siro ha superato di misura il Cagliari di Rolando Maran. La squadra di Luciano Spalletti, quatta quatta, si sta portando su in classifica, pur senza giocare un calcio spumeggiante. I risultati stanno arrivando per i nerazzurri, ma ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Lautaro porta avanti l'Inter : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta gol live score per le partite, attese oggi 29 settembre quali anticipi della 7^ giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Gol Lautaro Martinez : il vice Icardi porta in vantaggio l’Inter [VIDEO] : Gol Lautaro – L’Inter passa in vantaggio sul Cagliari. Dalbert va sulla sinistra e opera un traversone che pesca in area la testa di Lautaro Martinez. Di ritorno dall’infortunio, il vice Icardi trova il primo centro in campionato. ??? ?????? ??????? #InterCagliari pic.twitter.com/aeHVHsJnh7 — ??? ?????? (@WeareInter_) 29 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI ...

Diretta/ Inter-Cagliari (risultato live 1-0) streaming video Dazn : primo gol in campionato di Lautaro Martinez : Diretta Inter Cagliari, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro le due squadre scendono in campo nella settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:55:00 GMT)

Inter-Cagliari - Lautaro Martinez subito in gol : scelta azzeccata da Spalletti [VIDEO] : Inter-Cagliari, Lautaro Martinez subito in rete con la maglia nerazzurra dopo 12 minuti di gara a San Siro Inter-Cagliari, Lautaro Martinez ha sbloccato l’incontro dopo soli 12 minuti di gara. Il calciatore argentino, ha insaccato di testa battendo Cragno, un gol importantissimo per aprire le danze a San Siro contro il Cagliari. Ecco dunque il video della rete di Lautaro Martinez, scelta azzeccata da mister Spalletti per questo ...

Inter-Cagliari alle ore 20.30 La Diretta Icardi in panchina - c'è Lautaro Martinez : L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che ...

Sorpresa Inter : Lautaro Martinez può partire dal 1' minuto contro il Cagliari : Lautaro Martinez potrebbe essere la mossa di Spalletti per la gara dell’Inter contro il Cagliari, con un occhio alla Champions League “Lautaro è possibile che giochi dall’inizio, è un giocatore importante perché ha nel Dna la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni”. Così l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti in merito al possibile impiego di Lautaro ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Settimana della verità - domani torna Lautaro” : Presente in conferenza per presentare il match di domani contro il Cagliari, Luciano Spalletti ritiene che la prossima possa essere la settimana della verità per l’Inter: “Ci può rimettere in carreggiata e in corsa con le prime della classifica. Cosa che in base ai primi risultati sembrava difficile. Ora invece siamo nelle condizioni di rivedere chi è scappato, se dovessimo far bene. Stiamo crescendo e se dimostriamo di esserci ...