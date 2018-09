Inter da infarto | solita sofferenza contro il Cagliari | i 3 punti arrivano grazie ad un

sportfair

: @il_Malpensante @Inter Esatto...perché a 29 anni non posso rischiare l'infarto ad ogni partita..... - luckyangel89 : @il_Malpensante @Inter Esatto...perché a 29 anni non posso rischiare l'infarto ad ogni partita..... - platinumtearsd : Non bastava l’Inter a farmi prendere un infarto ogni 2x3 - hagakure_jfp : La povertà sarà abolita per decreto, non si potrà morire prima di 90 anni, le suocere potranno parlare solo due ore… -

(Di sabato 29 settembre 2018) L’vince, ma ancora con una certanel finale: ilnon molla, i nerazzurri “tremano” un po’, poi Politano chiude la gara L’ha risposto presente ed a San Siro ha superato di misura ildi Rolando Maran. La squadra di Luciano Spalletti, quatta quatta, si sta portando su in classifica, pur senza giocare un calcio spumeggiante. I risultati stanno arrivando per i nerazzurri, ma di certo va migliorato il gioco per vivere gare un po’ più tranquille. Sembra quasi che a questi calciatori piaccia soffrire e far soffrire i propri tifosi. Dopo alcune vittorie last minute, oggi i nerazzurri sono passati in vantaggio sin dal 12′ minutoil, per poi gestire il vantaggio senza mettendo però al sicuro la gara con la rete del raddoppio solo nei minuti finali. Unaper diversi minuti sino al gol ...