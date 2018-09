Inter | continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar | intanto si defila lo United

Inter - Nainggolan : «Abbiamo fatto risultati importanti - bisogna continuare» : L'Intervista a Sky Sport del centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan che ha parlato del momento della squadra nerazzurra.

Conte : con Quirinale Interlocuzione continua sul dl sicurezza : Roma, 24 set., askanews, - Con il 'Quirinale c'è stata una interlocuzione dati i rapporti di galateo istituzionale. L'interlocuzione c'è stata a livello dei massimi esponenti e delle strutture ...

Inter : il Real Madrid continua a pensare a Icardi - ancora in stallo il rinnovo : Nell'Inter che sta cercando pian piano di risalire la classifica in campionato, c'è un Mauro Icardi che è ancora fermo a zero reti dopo ben cinque giornate. Anche ieri, nel match vinto contro la Sampdoria [VIDEO] per 1-0, il centravanti argentino è rimasto a secco avendo una sola vera palla gol giocabile, su cross di Keita. Un dato abbastanza anomalo per un giocatore che lo scorso anno aveva messo a segno sei reti nelle prime cinque giornate, ...

Torre Annunziata - Martedì gli Interrogatori di garanzia per i 21 arrestati del Provolera - continua la caccia al 22esimo : ... 21 persone arrestate Torre Annunziata - Spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi, 22 indagati Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Erbacce e rifiuti sui binari, monta la ...

Ten Talking Points – Inter : continuare così è un sogno che speriamo non ci venga negato. #amala : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che stasera sarà giurata a Miss Italia. Altre considerazioni. (Ripeto che quest’anno TTP uscirà più o meno una/due volte al mese. Dipenderà dal tempo, dalla voglia e più che altro da come mi gira. Non sarà mai e poi mai settimanale) 1. La Juve ha già vinto campionato e Coppa Italia. L’unico dubbio è se vincerà o no la Champions. Parlarne non ha senso, perché (in Italia) fa un campionato a sé. 1 ...

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar : Uno dei giocatori più importanti della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Acquistato dalla Sampdoria l'estate scorsa per cinque milioni di euro più il cartellino dell'attaccante, Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore è stato decisivo per la qualificazione in Champions League, risultando sempre tra i migliori in campo anche nel periodo più buio della squadra nerazzurra tra dicembre e ...

Bono Vox Interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce : “Non possiamo continuare” : Bono Vox interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce. Giunti in Europa per la sessione continentale di Innocence + Experience Tour, il gruppo irlandese ha incontrato il primo intoppo durante il concerto che ha tenuto in quel di Berlino. Il gruppo ha quindi dovuto interrompere il live alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, dopo un'improvvisa perdita di voce del leader del gruppo che non si è sentito di andare avanti con lo ...

Adriano - "Lasciai l'Inter perché continuavo a ubriacarmi" / Il brasiliano torna a parlare del suo passato : Adriano, "Lasciai l'Inter perché continuavo a ubriacarmi". Il centravanti brasiliano torna a parlare del suo passato e svela alcune situazioni legate all'addio all'Italia.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:41:00 GMT)

Asia Argento : continua la bufera - Sky Interviene per X Factor 12 : Asia Argento potrebbe vedere sfumare la sua collaborazione con Sky Italia. L’attrice è stata infatti scelta come giudice di X Factor 12 ed ha partecipato in queste settimane alle Audizioni previste dal talent show. Il clamore suscitato dalla notizia lanciata dal New York Times ha spinto tuttavia Sky Italia a mettere le mani avanti: se le informazioni distribuite su Asia Argento dovessero risultare vere, il contratto con la neo giudice ...

Calciomercato Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid. Ma Perez continua a fare muro : L'Inter continua a sperare per Luka Modric. A poche ore dalla chiusura ufficiale del Calciomercato italiano, i nerazzurri proseguono il pressing per il centrocampista del Real Madrid, che, all'...

Sexto 'Nplugged continua a crescere : Mogwai - Interpol e un'atmosfera unica : L'obiettivo è raccontare delle meraviglie di questo piccolo-grande mondo anche il prossimo anno, con sempre lo stesso augurio: in una location del genere, con un'atmosfera del genere, ci starebbero ...

Calciomercato Inter - Butragueño cancella il sogno Modric : “Luka è lieto di continuare a giocare con il Real” : Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid ha parlato della situazione Modric in occasione della finale di Supercoppa Europea persa contro l’Atletico Il futuro di Luka Modric sarà al Real Madrid, ne è certo Emilio Butragueño che si è soffermato sulla questione relativa al croato in occasione della finale di Supercoppa Europea, persa dai blancos al cospetto dell’Atletico. Il direttore delle relazioni ...

Inter-Modric : Perez continua con la linea dura. Ma il giocatore spinge : Luka Modric vuole l'Inter, ma il Real Madrid non ha intenzione di mollare il croato. Almeno stando a quanto riporta "Marca". Il centrocampista ex Tottenham aspetta un incontro faccia a faccia con ...

Il Real e Mandzukic allontanano Modric dall'Inter : i nerazzurri continuano a sperare : Sono ore frenetiche sull'asso Madrid-Milano con l'Inter che attende con ansia di avere notizie positive da parte di Luka Modric. Il fuoriclasse croato in giornata dovrebbe incontrarsi con Florentino ...