Inter-Cagliari in tv | a che ora inizia e su che canale vederla

Probabili Formazioni Inter-Cagliari Serie A - 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Cagliari, anticipo 7^giornata Serie A, sabato 29 settembre 2018 ore 20.30.Inter-Cagliari, sabato 29 settembre 2018. I nerazzurri vogliono continuare a vincere dopo le vittorie con Tottenham, Sampdoria e Fiorentina. Per continuare nel loro ottimo stato di forma devono vedersela a San Siro con il Cagliari, reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria non molto esaltante. Sembra chiaro che la partita si ...

Inter-Cagliari streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Inter-Cagliari le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l'obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile.

Cagliari - Maran lancia la sfida : 'Con l'Inter serve coraggio' : 'Dobbiamo essere coraggiosi e propositivi. Certo l'Inter sulla carta è più forte ma noi dobbiamo andare in campo e mostrare la nostra identità: questo ti porta a togliere pressione e a creare ...

Inter Cagliari - le probabili formazioni : L'Inter di Spalletti, che con la Fiorentina ha ritrovato la gioia del successo casalingo in campionato, ospita a San Siro un Cagliari che lontano dalla Sardegna fa fatica a raccogliere risultati , il ...

Sorpresa Inter : Lautaro Martinez può partire dal 1' minuto contro il Cagliari : Lautaro Martinez potrebbe essere la mossa di Spalletti per la gara dell’Inter contro il Cagliari, con un occhio alla Champions League “Lautaro è possibile che giochi dall’inizio, è un giocatore importante perché ha nel Dna la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni”. Così l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti in merito al possibile impiego di Lautaro ...

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : orario - diretta tv e notizie live. Brozovic dal primo minuto (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I nerazzurri devono pensare anche all'imminente impegno in Champions League(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:56:00 GMT)

