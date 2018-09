Inter-Cagliari | finisce 2-0

Inter-Cagliari - Spalletti : “Vittoria meritata - ma dobbiamo migliorare nel possesso palla” : A margine di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Contento? Contentissimo, ho avuto possibilità di fare turnover; vittoria meritata, anche se abbiamo perso qualche palla banale. Non siamo ancora fluidi nel gioco come vorrei, ma non abbiamo concesso nulla, forse solo due tiri in porta. dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del possesso palla“. Sui tanti cambi, e ...

Inter-Cagliari 2-0 : decidono Lautaro Martinez e Politano : MILANO - Altra corsa, altri tre punti. L'Inter continua a vincere - in campionato è alla terza gioia di fila - e lo fa anche stasera battendo a San Siro il Cagliari per 2-0: il gol iniziale porta la ...

Pagelle/ Inter-Cagliari (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Inter Cagliari (2-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I gol dei nerazzurri portano la firma dei rincalzi di lusso, Lautaro Martinez e Politano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Lautaro-Politano - l'Inter liquida il Cagliari : L' Inter piazza la terza vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua risalita. Nell'anticipo della settima giornata di Serie A i nerazzurri piegano a San Siro il Cagliari per 2-0 centrando ...

Inter-Cagliari - ancora problemi per DAZN : disservizi ed una gaffe finale - i tifosi protestano sui social : DAZN nel caos dopo la serata di Serie A, diversi intoppi durante Inter-Cagliari, i tifosi si sono sfogati sui social In casa DAZN ancora va stretta qualche vite. Oggi durante Inter-Cagliari ci sono state diverse lamentele da parte degli utenti che si sono riversati sui social per protestare. La gara si è vista a scatti ed a volte alcune schermate occupavano lo schermo impedendo la visuale dell’incontro. Alcuni addirittura hanno ...

Inter-Cagliari 2-0 : primo gol di Lautaro - poi Politano : Non era stato un'illusione estiva. Decisamente non è Gabigol. Non è solito aspettare, e farsi aspettare, a lungo. Lautaro Martinez firma la quarta vittoria consecutiva dell'Inter, terza in campionato, ...

Inter-Cagliari 2-0 : Lautaro e Politano firmano la terza vittoria di fila : San Siro scopre e applaude Lautaro Martinez , recuperato dall'infortunio e titolare al posto di Icardi. E poi si esalta per il raddoppio di Politano . Con il 2-0 al Cagliari , l' Inter conquista il ...

L'Inter non sbaglia col Cagliari : 2-0 e terzo posto in classifica : L'Inter di Luciano Spalletti non stecca in casa contro il buon Cagliari di Rolando Maran, vince 2-0 grazie al suo nuovo acquisto Lautaro Martinez, alla prima rete in maglia nerazzurra e in Serie A, e a Politano, anche lui al primo gol con la maglia delL'Inter, e si prende il terzo posto, insieme al Sassuolo che giocherà domani sera contro il Milan al Mapei Stadium, alle spalle del Napoli fermo a quota 15. I nerazzurri hanno giocato una discreta ...

Inter-Cagliari 1-0 La Diretta La Var annulla il pari di Dessena : mano : L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che ...

VIDEO Inter-Cagliari 2-0 : gli highlights - i gol e le azioni salienti della partita. Decide Lautaro Martinez! : L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nell’anticipo serale della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I nerazzurri si sono imposti a San Siro conquistando un successo fondamentale contro i rossoblù. Decisiva la bella rete di Lautaro Martinez al 12′, il Toro ha segnato il suo primo gol nel nostro campionato. Nel finale il raddoppio di Politano. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Inter-Cagliari ...

Inter-Cagliari - che gran gol Politano : l’Interista chiude l’incontro con la rete del 2-0 [VIDEO] : Inter-Cagliari, Politano ha scagliato un gran bel tiro che ha superato Cragno fissando il risultato sul 2-0 Inter-Cagliari, gran gol di Politano che ha chiuso la gara con la rete del 2-0. Il calciatore ex Sassuolo ha segnato una rete davvero molto bella nella ripresa dell’incontro di San Siro, un tiro col mancino che si è insaccato alle spalle del portiere cagliaritano Cragno. Da sviluppi di un corner, Politano ha stoppato di petto e ...

Inter da infarto : solita sofferenza contro il Cagliari - i 3 punti arrivano grazie ad un super-Lautaro! : L’Inter vince, ma ancora con una certa sofferenza nel finale: il Cagliari non molla, i nerazzurri “tremano” un po’, poi Politano chiude la gara L’Inter ha risposto presente ed a San Siro ha superato di misura il Cagliari di Rolando Maran. La squadra di Luciano Spalletti, quatta quatta, si sta portando su in classifica, pur senza giocare un calcio spumeggiante. I risultati stanno arrivando per i nerazzurri, ma ...

Diretta/ Inter-Cagliari (risultato finale 2-0) streaming video Dazn : la chiude Politano! : Diretta Inter Cagliari, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro le due squadre scendono in campo nella settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:18:00 GMT)