Inter-Cagliari 1-0 La Diretta La Var annulla il pari di Dessena | mano

Inter-Cagliari 2-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Spada/LaPresse ...

VIDEO Inter-Cagliari 2-0 : gli highlights - i gol e le azioni salienti della partita. Decide Lautaro Martinez! : L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nell’anticipo serale della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I nerazzurri si sono imposti a San Siro conquistando un successo fondamentale contro i rossoblù. Decisiva la bella rete di Lautaro Martinez al 12′, il Toro ha segnato il suo primo gol nel nostro campionato. Nel finale il raddoppio di Politano. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Inter-Cagliari ...

Inter-Cagliari - che gran gol Politano : l’Interista chiude l’incontro con la rete del 2-0 [VIDEO] : Inter-Cagliari, Politano ha scagliato un gran bel tiro che ha superato Cragno fissando il risultato sul 2-0 Inter-Cagliari, gran gol di Politano che ha chiuso la gara con la rete del 2-0. Il calciatore ex Sassuolo ha segnato una rete davvero molto bella nella ripresa dell’incontro di San Siro, un tiro col mancino che si è insaccato alle spalle del portiere cagliaritano Cragno. Da sviluppi di un corner, Politano ha stoppato di petto e ...

Inter da infarto : solita sofferenza contro il Cagliari - i 3 punti arrivano grazie ad un super-Lautaro! : L’Inter vince, ma ancora con una certa sofferenza nel finale: il Cagliari non molla, i nerazzurri “tremano” un po’, poi Politano chiude la gara L’Inter ha risposto presente ed a San Siro ha superato di misura il Cagliari di Rolando Maran. La squadra di Luciano Spalletti, quatta quatta, si sta portando su in classifica, pur senza giocare un calcio spumeggiante. I risultati stanno arrivando per i nerazzurri, ma ...

Inter-Cagliari 1-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Inter-Cagliari, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Cagliari - Lautaro Martinez subito in gol : scelta azzeccata da Spalletti [VIDEO] : Inter-Cagliari, Lautaro Martinez subito in rete con la maglia nerazzurra dopo 12 minuti di gara a San Siro Inter-Cagliari, Lautaro Martinez ha sbloccato l’incontro dopo soli 12 minuti di gara. Il calciatore argentino, ha insaccato di testa battendo Cragno, un gol importantissimo per aprire le danze a San Siro contro il Cagliari. Ecco dunque il video della rete di Lautaro Martinez, scelta azzeccata da mister Spalletti per questo ...

