Insegnante non la lascia andare in bagno | 11enne torna a casa zuppa di sangue La scuola

Rebibbia - non solo la maternità. Da Insegnante in carcere dico che anche lo studio è un problema : Nei miei oltre vent’anni di insegnamento a Rebibbia ho visitato il reparto femminile solo in sporadiche occasioni. La mia impressione, poco più che superficiale, è che rispetto alle sezioni maschili si respiri una maggiore tensione. Come se ci fosse maggiore difficoltà ad accettare la restrizione delle libertà. Sarà che, mi son detto, la carcerazione dei maschi può godere, in taluni casi e entro certi limiti, persino di una qualche approvazione ...