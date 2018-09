Inferno in A4 | mega tamponamento | coinvolte sei auto e un tir | 11 feriti | anche un neonato

fanpage

(Di sabato 29 settembre 2018) La spaventosa carambola attorno a mezzogiorno all'altezza del casello di Desenzano (Verona). L'strada è stata chiusa per circa tre ore. Oltre al, feritedue bambine di 4 e 9 anni. Fortunatamente nessuno deisi trova in gravi condizionise alcuni sono stati ricoverati in ospedale a Brescia.