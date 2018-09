Indonesia | terremoto in mare crea onde alte 6 metri | 384 morti e 540 feriti VIDEO

Indonesia - il terremoto e poi lo tsunami : I primi video amatoriali dei testimoni, rimbalzati in tutto il mondo, mostrano immagini di un'onda e di un muro d'acqua che si abbattono sulle coste, distruggendo ogni cosa sul cammino. Immagini che ...

Terremoto distruttivo in Indonesia : crollano mura carcere - centinaia di detenuti in fuga : Incredibile quanto accaduto in Indonesia per il Terremoto che ha causato devastazione e numerosi morti (oltre 380 secondo gli ultimi aggiornamenti che potete leggere qui) sull'isola di Sulawesi: la...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il gesto commovente del controllore di volo - morto per salvare un aereo : Situazione critica in queste ore nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da forti scosse di Terremoto: Palu e l’intera fascia costiera piangono quasi 400 vittime. I media Indonesiani hanno riportato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un giovane controllore di volo che è rimasto nella torre di controllo dell’aeroporto di Palu durante il sisma magnitudo 7.5, per consentire il decollo di un jet della Batik Air a cui stava ...

Terremoto in Indonesia : crollano le mura del carcere - in fuga centinaia di detenuti : 1/11 AFP/LaPresse ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 384 morti - decine i dispersi - : Continua a salire il bilancio delle vittime dopo la scossa di magnitudo 7.5 e il maremoto nell'isola di Sulawesi. L'onda si è abbattuta su una festa in spiaggia a Palu. Ancora interrotte le ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - UE : mobilitato Copernicus - pronti a fare di più : L’Unione Europea “ha offerto il suo pieno sostegno” all’Indonesia in riferimento al Terremoto e allo tsunami, e ha reso noto di avere già attivato il servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernicus per facilitare le operazioni di salvataggio e assistenza. “Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo pronti a mobilitare più assistenza“, hanno assicurato l’Alto rappresentante ...

Terremoto in Indonesia : tsunami investe festa in spiaggia - apprensione per “decine o forse centinaia” di persone : Il bilancio delle vittime del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l’Indonesia ha raggiunto quota 384: la maggior parte dei morti si sono registrati nella località di Palu, dove in queste ore c’è preoccupazione per la sorte dei partecipanti a una festa su una spiaggia cittadina. I presenti sarebbero stati travolti dallo tsunami: potrebbero essere “decine o forse centinaia” di persone, ha reso noto il portavoce ...

Catastrofico terremoto e tsunami in Indonesia : crolla grande ponte a Palu (VIDEO) : Continuano ad arrivare immagini e testimonianze drammatiche dall'isola Indonesiana di Sulawesi, sconvolta dal violentissimo terremoto di ieri, che ha generato anche un potente tsunami. Con gli...

