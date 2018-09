Indonesia | centinaia di morti dopo il forte sisma e lo tsunami - Travolti partecipanti a

Tsunami in Indonesia - almeno 384 vittime. Centinaia di dispersi : Salgono a 384 le vittime del terremoto e dello Tsunami che ieri hanno colpito ieri l'isola di Sulawesi. Il nuovo bilancio è stato fornito da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell'Agenzia per la gestione dei disastri naturali. La cifra si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita, dove c'è particolare preoccupazione anche per la sorte dei partecipanti a un festival su una spiaggia cittadina, travolti dallo ...

Devastante terremoto e tsunami in Indonesia : decine di morti e centinaia di feriti - numerosi dispersi : decine di persone sono morte a causa del forte terremoto di magnitudo 7.5 e dallo tsunami che hanno investito l’isola di Sulawesi, nel centro dell’Indonesia. Particolarmente colpita Palu, che conta circa 350.000 abitanti, dove si sono registrate altissime onde di tsunami: almeno 48 persone sono decedute e 356 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal portavoce per l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo ...

Terremoto in Indonesia - oltre 140 morti e centinaia di feriti - fino a 20mila sfollati a Lombok : Si aggrava il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia: secondo gli ultimi aggiornamenti della autorità i morti sono oltre 140 mentre si registrano centinaia ...

Sisma in Indonesia - almeno 91 morti nell'isola di Lombok : centinaia i feriti : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico, dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello. ...

TERREMOTO oggi in INDONESIA: SISMA 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali.

